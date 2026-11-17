Une macabre découverte a été faite dans la soirée du 15 novembre 2026 à Anosibe Ambohibarikely. Le corps sans vie d'une femme âgée d'environ 45 ans a été retrouvé dans un sac abandonné dans la cour d'un particulier. Des blessures ont été relevées sur le corps de la victime, tandis que des traces de strangulation étaient visibles au niveau de son cou. Une personne a été interpellée dans le cadre de cette affaire.

La découverte a été signalée aux forces de l'ordre vers 20h50. Les policiers ont été alertés de la présence d'un sac suspect contenant un corps humain dans la cour d'une maison, à Anosibe Ambohibarikely. Une équipe s'est immédiatement rendue sur place avant de solliciter l'intervention du service chargé de la lutte contre la criminalité.

À l'ouverture du sac, les policiers ont découvert le corps d'une femme dont l'âge est estimé à environ 45 ans. Selon les premières constatations rapportées par les forces de l'ordre, la victime ne portait pas de vêtement sur la partie inférieure de son corps. Plusieurs blessures ont également été observées, notamment au niveau du dos et de la bouche. Des marques évoquant une strangulation ont par ailleurs été relevées autour de son cou.

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Ces éléments donnent une dimension particulièrement troublante à cette affaire. Toutefois, les circonstances exactes du décès et les éventuelles violences subies par la victime devront être établies au terme des investigations et des examens nécessaires.

Un élément important pourrait contribuer à faire avancer l'enquête. D'après les informations recueillies, un riverain habitant non loin des lieux aurait déclaré avoir aperçu une personne en train de jeter le sac dans la cour où le corps a été découvert.

Cette déclaration pourrait constituer une piste déterminante pour les enquêteurs, notamment pour reconstituer le déroulement des faits et identifier les circonstances dans lesquelles le corps a été transporté puis abandonné.

À ce stade, une personne a déjà été interpellée dans le cadre de cette affaire. Elle fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie afin de déterminer son éventuelle implication dans la mort de la victime.

L'identité de la défunte ainsi que les circonstances précises de sa mort n'ont pas encore été communiquées. Les enquêteurs devront notamment établir le lieu où les faits se sont produits, les éventuels mobiles et les responsabilités des personnes impliquées.

Cette affaire intervient dans un contexte où plusieurs actes de violence trouvent parfois leur origine dans de simples disputes ou altercations. Récemment, un jeune homme a notamment été poignardé lors d'une fête alors qu'il tentait de séparer deux personnes qui se disputaient.

À Anosibe, les investigations devront désormais permettre de faire toute la lumière sur cette découverte macabre.