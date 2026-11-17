Un homme a été arrêté vendredi 13 novembre par la Brigade criminelle, soupçonné d'avoir utilisé le nom du directeur général du Trésor et un faux compte WhatsApp pour proposer des recrutements dans la fonction publique contre de l'argent. Le suspect aurait fait miroiter à plusieurs personnes la possibilité d'intégrer le Trésor public, relevant du ministère de l'Économie et des Finances, en échange de versements d'argent.

Pour donner du crédit à ses propositions, il aurait usurpé l'identité du directeur général du Trésor à travers un compte WhatsApp présenté comme officiel. Alerté de cette utilisation frauduleuse de son nom, le directeur général a déposé une plainte. Les investigations menées par les éléments de la troisième section de la Brigade criminelle ont permis d'identifier puis d'interpeller le suspect. L'affaire est désormais entre les mains des enquêteurs et devrait être prochainement présentée au parquet.

Le ministère met en garde

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À la suite de cette affaire, le ministère de l'Économie et des Finances rappelle qu'aucun recrutement dans ses services ne se fait contre paiement. L'accès à la fonction publique passe exclusivement par les procédures légales, notamment les concours et les recrutements officiellement annoncés. Le ministère appelle ainsi les candidats à la vigilance face aux individus qui prétendent disposer de relations auprès de hauts responsables ou pouvoir garantir un poste contre rémunération. Toute personne sollicitant de l'argent en échange d'un recrutement est invitée à être signalée aux autorités. Les compétences et les procédures légales doivent rester les seules voies d'accès à la fonction publique. Le ministère assure, par ailleurs, que la lutte contre les pratiques de corruption et les escroqueries liées au recrutement se poursuit.