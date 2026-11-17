Une dizaine d'individus armés ont semé la terreur dans le village d'Analamahavony, commune rurale d'Ambatomiady, district d'Antanifotsy, dans la nuit du 14 novembre. Il était aux alentours de 22 heures lorsque la bande a fait irruption à Analamahavony, dans le fokontany d'Ambohibary. Selon les témoignages de la victime et des habitants, les malfaiteurs étaient une dizaine.

Armés de deux pistolets de fabrication artisanale, ils n'ont pas hésité à faire parler leurs armes pour imposer la terreur. Quatre coups de feu ont été tirés au cours de cette attaque. Pris pour cible, un homme de 40 ans a été atteint de deux balles à la fesse gauche. Comme si cela ne suffisait pas, les assaillants l'ont également roué de coups, notamment au niveau du genou. Après leur forfait, ils ont emporté 100 000 ariary ainsi que deux téléphones portables, l'un de marque Huawei et l'autre de marque Itel.

Aucun suspect arrêté

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertés à 22h23 par le maire de la commune rurale d'Ambatomiady, les gendarmes du poste fixe local, conduits par leur chef, se sont immédiatement rendus sur les lieux. Une poursuite a ensuite été engagée avec le concours de plusieurs hommes robustes du village. Mais les malfaiteurs avaient pris des directions différentes et profité de l'obscurité pour semer leurs poursuivants. Les recherches n'ont ainsi donné aucun résultat. Les constatations effectuées sur place ont permis de retrouver quatre douilles de munitions.

L'une était de calibre 9 mm, portant le marquage « LF 71-90 », tandis que les trois autres, de calibre 7,65 mm, ne comportaient aucun marquage. Bien que les assaillants n'aient pas dissimulé leur visage, la victime affirme ne reconnaître aucun d'entre eux. Aucun suspect n'a donc été identifié pour le moment. Quant au blessé, il a reçu les soins nécessaires. Son état de santé et son pronostic vital ne suscitent pas d'inquiétude. L'enquête, confiée au poste fixe de la gendarmerie d'Ambatomiady, se poursuit afin de retrouver les auteurs de cette attaque à main armée.