Iodation, contrôle de qualité et respect des normes : le Dr Raphaël Hotahiene, directeur régional de la Santé publique dans l'Atsimo-Andrefana, fait le point sur les avancées et les défis de la filière salinière.

Entre contraintes financières des producteurs, renforcement des contrôles et obligations réglementaires, la filière salinière de Toliara doit relever plusieurs défis pour garantir la conformité et la sécurité sanitaire du sel destiné à la consommation des ménages.

L'iodation du sel a-t-elle longtemps constitué une source de désaccord entre les autorités et les producteurs ?

Autrefois, l'iodation du sel marin bénéficiait du soutien technique et matériel du projet CoReSEL (Comptoir Régional du Sel de Tuléar), mis en oeuvre avec l'ONG Trans-Mad'Développement et l'UNICEF. Cet appui permettait de garantir la qualité du produit malgré son coût.

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Depuis la fin de ce programme, les producteurs doivent assumer eux-mêmes l'achat de l'iode et des emballages réglementaires. Ces charges financières ont entraîné des réticences et des abandons partiels du processus d'iodation, provoquant des incompréhensions et des tensions entre les saliniers, les autorités sanitaires et les services du Commerce.

Pourquoi l'iodation du sel est-elle devenue une priorité de santé publique ?

L'iodation répond à un enjeu sanitaire majeur. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique d'iodation universelle adoptée par Madagascar en septembre 1995. Cette mesure vise à prévenir les troubles liés à la carence en iode, notamment le goitre endémique, les retards de croissance et de développement intellectuel chez l'enfant, ainsi que certaines complications pendant la grossesse. Garantir la disponibilité d'un sel correctement iodé est donc indispensable pour protéger durablement la santé de la population.

Quelles sont les actions concrètes engagées pour améliorer la situation dans la région Atsimo-Andrefana ?

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour inverser la tendance. Des actions de plaidoyer ont permis de redynamiser et de rendre pleinement opérationnel le Comité régional du sel (CRS). Parallèlement, des campagnes de sensibilisation ciblées ont été organisées auprès des producteurs, des commerçants et des forces de l'ordre afin de rappeler les obligations légales et de favoriser une adhésion collective aux normes en vigueur.

Quelles sont précisément les conditions sanitaires et réglementaires exigées pour commercialiser le sel ?

La commercialisation est strictement encadrée, notamment par le décret n°2014-1771. Le sel destiné à la consommation humaine doit obligatoirement respecter les normes d'iodation, avec une teneur comprise entre 30 et 60 ppm. Les opérateurs économiques doivent également disposer d'un laissez-passer délivré par le ministère chargé du Commerce, ainsi que d'un certificat de consommabilité correspondant aux volumes produits.

Comment s'organise concrètement le contrôle de la qualité du sel dans toute la région ?

Le dispositif de surveillance repose sur une collaboration entre plusieurs acteurs, à travers des équipes multisectorielles régionales. Celles-ci travaillent avec le Comité régional du sel (CRS) et les équipes spécialisées I-TEAM. Leur mission consiste notamment à contrôler les sites de production, à tester la qualité du produit et à vérifier la conformité du traitement iodé tout au long de la chaîne de production et de commercialisation.

Le sel produit à Toliara peut-il être distribué et commercialisé dans tout le pays ?

Oui, la commercialisation du sel de Toliara est autorisée sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, cette expansion reste conditionnée au respect strict des normes sanitaires et réglementaires. La production locale dispose ainsi d'un atout concurrentiel important, notamment grâce à sa compétitivité tarifaire, qui favorise l'approvisionnement des marchés nationaux.

Peut-on considérer aujourd'hui que le problème de l'iodation du sel est définitivement réglé ?

La situation s'améliore, mais le problème n'est pas totalement résolu. Un travail de fond reste indispensable pour ancrer durablement les bonnes pratiques. C'est pourquoi un nouveau plan de communication et des actions de sensibilisation de proximité sont prévus. L'ambition est de faire du sel iodé une norme universellement respectée et acceptée par tous les producteurs locaux.

Quel rôle les associations professionnelles jouent-elles dans l'accompagnement des producteurs locaux ?

La région compte actuellement dix associations de producteurs de sel officiellement recensées. Ces structures jouent un rôle essentiel en fédérant les petits et moyens exploitants. Elles facilitent notamment la mutualisation des coûts liés à l'achat d'iode et l'accès aux emballages conformes aux normes. Des progrès notables sont d'ailleurs observés sur le terrain dans le respect des obligations réglementaires, grâce à cet encadrement associatif.