Du concret pour les femmes entrepreneures. Baobab Banque Madagascar entend aller au-delà des engagements institutionnels en développant prochainement des offres adaptées aux besoins des femmes qui souhaitent créer, développer ou consolider leurs activités.

Cette démarche fait suite à son adhésion officielle à la Coalition nationale du Women Entrepreneurs Finance Code (We-Fi Code), officialisée hier lors d'une cérémonie organisée à son agence Premium, au Village des Jeux, à Ankorondrano.

Ampela

À travers cette adhésion, l'établissement bancaire entend contribuer à la réduction des obstacles qui limitent encore l'accès des femmes entrepreneures aux financements, particulièrement dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). « L'adhésion à cette initiative internationale nous permet de mettre en place des solutions bancaires adaptées aux réalités des femmes entrepreneures malgaches », a expliqué Bonshe Makalebo, directeur général de Baobab Banque Madagascar.

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Cette nouvelle orientation vient renforcer le programme AMPELA, déjà initié par la banque. Structuré autour de trois axes - Informer, Connecter et Investir (ICI) -, ce dispositif vise à faciliter l'accès des femmes aux services bancaires, aux financements et aux outils numériques. Il prévoit également un accompagnement destiné à renforcer leurs compétences entrepreneuriales et leur autonomie économique. À travers le Pack AMPELA et ses différents dispositifs d'accompagnement, Baobab Banque ambitionne de soutenir les activités féminines aussi bien en milieu urbain que dans les zones rurales et périurbaines.

Trois piliers

Étienne Sannicolo, Task Team Leader du programme We-Fi Code à Madagascar pour la Banque mondiale, a pour sa part mis en exergue les trois piliers de l'initiative. Le premier concerne le leadership, avec la désignation de responsables chargés de promouvoir les initiatives en faveur des femmes entrepreneures. Le deuxième porte sur la collecte et l'analyse des données relatives au financement des entreprises féminines, afin de mieux identifier leurs besoins et les difficultés rencontrées.

Enfin, le troisième pilier de We-Fi Code vise la mise en oeuvre d'actions concrètes pour améliorer l'accès aux financements et accompagner le développement de leurs activités. C'est justement pour la mise en oeuvre de ce troisième volet relatif au financement que We-Fi Code fait appel à des partenaires comme Baobab Banque Madagascar. En rejoignant le We-Fi Code, la banque entend ainsi renforcer son positionnement auprès des entrepreneures encore insuffisamment desservies par le système financier classique. Le défi sera désormais de transformer ces engagements en opportunités réelles de financement pour les femmes entrepreneures, quel que soit le stade de développement de leurs activités.