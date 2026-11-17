Ils ont survécu aux vagues de la Méditerranée, aux balles des milices et à la soif du Sahara. Rapatriés au Sénégal, marqués au fer rouge par ce périple, ils sont aujourd'hui debout. Ibrahima, Abdoulaye et Ousmane, des « miraculés », ont vomi le mirage européen. Aujourd'hui, c'est sur leur propre terre, en Casamance, qu'ils reconstruisent leur vie.

KOLDA - Même lorsqu'il sourit, le regard d'Ibrahima Sorry Baldé reste bloqué ailleurs. Quelque part entre les dunes mouvantes du Sahara et les cellules moites du Mali. Ce colosse de 38 ans, originaire de Vélingara, porte en lui les stigmates invisibles de ceux qui ont traversé le miroir de l'immigration clandestine et qui en sont revenus. En chair et en os, mais avec des séquelles.

« Imaginez la scène », souffle-t-il. « Marcher trois jours sans fin dans le désert libyen. Puis être intercepté par des Touaregs armés au Mali. Là, votre vie ne tient plus qu'à un fil, ou plutôt à un verset. Seuls ceux qui ont pu réciter certaines sourates du Coran ont échappé aux exécutions sommaires. Les autres ? Abattus sur place », souffle-t-il, des trémolos dans la voix.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ibrahima, lui, fait partie des «chanceux». Son sursis aura le goût du sang et de la poussière. Quatre jours de torture, sans eau ni nourriture, au fond d'une geôle de fortune. Quatre fois, cet homme au phrasé policé a défié la mort pour atteindre l'Italie. Quatre tentatives, quatre échecs. En 2019, brisé par les assauts répétés du destin, il est finalement rapatrié. Fin du mirage.

Aujourd'hui, le vacarme des armes a laissé place au bruit régulier des machines de conditionnement d'eau ensachée. Ibrahima gagne sa vie, pas à pas. Sans détour, le verdict tombe, lourd comme une sentence. Il dit tout haut : « L'erreur de ma vie, c'est d'avoir tenté ce voyage ».

À quelques centaines de kilomètres de là, le décor change, mais le traumatisme reste identique. À Médina Yéro Foula (Myf), la poussière rouge s'élève sous les pas des officiels lors de la tournée économique du président Faye.

C'est ici, sur sa terre natale, que nous croisons Abdoulaye Diao. Le visage balafré par les épreuves, Abdoulaye accepte de remonter le temps. Très vite, sa voix rauque se brise. Des trémolos interrompent son récit, des larmes creusent des sillons sur ses joues. « Nous avons embarqué depuis la Gambie », se souvient-il, les yeux fixés sur le sol.

« Après des jours d'une dérive infernale en mer, la pirogue s'est littéralement brisée en deux. Les vagues ont englouti la moitié de l'embarcation en quelques secondes. La partie où j'étais assis a flotté, par miracle. Mais j'ai vu mes trois meilleurs amis couler à pic », raconte-t-il, en pleurant. Rapatrié en 2020, Abdoulaye a choisi de retourner à la terre pour ne pas sombrer dans la folie. Désormais acteur de l'agrobusiness, il fait reverdir les terres de Medina Yéro Foula. La terre africaine, qu'il fuyait hier, est devenue son meilleur refuge.

Huit fois l'enfer, et enfin la paix

Pour Ousmane Kandé, le voyage n'a pas été une tentative, mais une obsession. À Kolda-commune, le jeune homme est une légende locale. Il a tenté l'aventure huit fois. Huit fois le sable sournois de la Libye. Huit fois l'eau noire de la Méditerranée. Huit fois sous le vacarme incessant des tirs nourris des groupes armés... Il est rentré en 2019, le coeur lourd d'un deuil impossible. La quasi-totalité de ses compagnons de route a disparu en mer ou sous le sable.

Pourtant, aujourd'hui, autour d'un thé avec ses amis, tous anciens candidats au voyage, Ousmane sourit à nouveau. Un vrai sourire, cette fois. « Je n'ai aucun regret d'être revenu au bercail », glisse-t-il dans un souffle, propos accueillis par un hochement de tête de ses pairs. « Ici, j'ai trouvé du travail. Je me suis marié. Je vois grandir mes enfants ». Pas mieux ! À Kolda, Vélingara ou Médina Yéro Foula, la fièvre du départ s'est éteinte chez ces hommes.

Ils ont compris, au prix d'un terrible voyage au bout de la nuit, que la réussite sociale n'était pas un eldorado lointain caché derrière les frontières de l'Europe, mais une promesse à bâtir ici, chez eux, au Sénégal.