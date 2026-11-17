Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a donné, lundi 16 novembre 2026 à Dakar, le coup d'envoi du Programme interministériel de leadership exécutif Sénégal (Piles). Porté par la « Vision Sénégal 2050 », ce dispositif de deux ans ambitionne de doter le pays de managers capables d'insuffler une véritable culture du résultat au service des populations.

Le Sénégal mise sur le renforcement du leadership de ses responsables publics pour accélérer les réformes de son système de santé. Le gouvernement a lancé, hier à Dakar, le Programme interministériel de leadership exécutif du Sénégal (Piles), destiné à améliorer la capacité des décideurs à traduire les orientations stratégiques en résultats concrets pour les populations.

Les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que leurs partenaires techniques et financiers ont posé les jalons de cette initiative pilotée par la Delivery unit du ministère, au coeur de la « Vision Sénégal 2050 », le référentiel qui érige la santé en pilier du capital humain et de l'équité sociale.

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« Nos politiques, nos ressources et nos réformes ne suffisent pas à elles seules », a martelé d'emblée le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, appelant à un véritable sursaut managérial au sein de l'administration. Pour lui, il s'agit d'opérer un changement de paradigme profond en basculant d'un système historiquement tourné vers le curatif à une approche résolument préventive, seule à même de contenir l'explosion des dépenses de santé catastrophiques pour les ménages.

Selon le ministre de la Santé, le dispositif s'étendra sur deux ans, avec une entrée en action des premières cohortes en début de 2027. Il mobilisera 230 responsables issus de toute la pyramide sanitaire et administrative sénégalaise, du cabinet ministériel jusqu'aux districts les plus reculés, en passant par les directions centrales et régionales.

Afin d'assurer la pérennité de cette montée en compétences, le ministère a fait le choix d'internaliser le savoir-faire en sélectionnant 30 agents chargés de constituer la première promotion de formateurs. « Vous ne serez pas de simples bénéficiaires, vous serez les véritables leviers de cette dynamique de transformation », a lancé Ibrahima Sy à l'adresse de ces cadres appelés à irriguer l'institution.

Cette démarche a été saluée par les partenaires internationaux, au premier rang desquels l'Organisation mondiale de la santé (Oms). Le représentant résident de l'Oms au Sénégal, Dr Nda Konan Michel Yao, a vu dans ce programme « la pièce qui va faire tourner la machine ». Outre les outils classiques de gestion, le Piles intègre des modules adaptés aux exigences d'une administration moderne, mêlant la culture du delivery, cette exécution rapide et mesurable, à la gouvernance des risques, à l'éthique publique et à l'appropriation de l'intelligence artificielle.

Autant de leviers jugés indispensables pour relever les sept chantiers prioritaires fixés parmi lesquels figurent l'arrêt de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la relance industrielle pour une souveraineté pharmaceutique, la digitalisation, entre autres.