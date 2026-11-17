De la médiation culturelle à la responsabilité artistique de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Abdou Karim Diop a progressivement trouvé sa place dans les coulisses de cet événement international. Un parcours marqué par la créativité, la valorisation des patrimoines africains et l'ambition de faire de la culture un langage universel.

Dans les coulisses des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, certaines contributions se construisent loin des projecteurs, mais participent pleinement à l'identité de l'événement. Celle d'Abdou Karim Diop s'inscrit dans cette dynamique. Artiste, directeur artistique et entrepreneur culturel, ce diplômé en Métiers des arts et de la culture de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a progressivement évolué au sein du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), jusqu'à prendre la responsabilité artistique de la cérémonie de clôture.

Son aventure olympique commence par la Learning Academy. Sélectionné parmi plus de 1 800 candidats pour intégrer une cohorte de 41 participants, il rejoint le comité d'organisation avec un profil nourri par les arts visuels, les cultures urbaines et les industries culturelles et créatives. Fondateur d'AFRIKAM, une initiative consacrée à la valorisation et à la diffusion des cultures africaines, il entend mettre son expérience au service d'un rendez-vous sportif et culturel d'envergure internationale.

Ses premières missions le conduisent sur le terrain de la médiation culturelle. Il accompagne notamment des experts chinois dans leur immersion au Sénégal. Visites de musées, découverte de sites historiques et patrimoniaux, participation à des festivals et exploration des expressions musicales sénégalaises constituent les différentes étapes de cette mission.

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L'enjeu est de permettre à ces experts de mieux appréhender les réalités culturelles du pays hôte et de favoriser le dialogue entre les références artistiques internationales et les expressions locales.

Cette première expérience ouvre la voie à d'autres responsabilités. Abdou Karim Diop est ensuite chargé de projet pour la campagne nationale de graffiti Dakar 2026. À travers l'art urbain, il s'agit de faire connaître les Jeux et de mobiliser les populations en investissant l'espace public. Une démarche qui rejoint son attachement aux cultures urbaines et à leur capacité à devenir des outils de communication et d'expression collective.

Du patrimoine africain à l'identité visuelle des Jeux

Au fil de son parcours, son champ d'intervention s'élargit à la recherche artistique et iconographique. Il contribue à plusieurs travaux destinés à alimenter les propositions créatives des cérémonies. Parmi eux, un moodboard consacré aux grandes figures historiques africaines, une recherche sur les masques du continent, leurs formes et leurs symboliques, ainsi qu'un travail sur les similitudes et les liens culturels entre les 54 pays africains.

Ces recherches participent notamment à nourrir la réflexion autour de la séquence consacrée aux 54 nations, présentée lors de la cérémonie d'ouverture. Il réalise également un moodboard sur les instruments traditionnels africains dans le cadre d'un projet mené avec Alibaba, autour de la conception d'une application intégrant notamment les sons et les instruments comme les djembés.

Son empreinte se retrouve aussi dans le design graphique et textile, ainsi que dans la conception de plusieurs objets associés aux Jeux. Dans le cadre de Dakar en Jeux, il participe à la conception des tenues destinées aux porteurs de médailles. Pour les cérémonies des vainqueurs, il contribue au design de la peluche AYO et de son écharpe portant l'inscription « VAINQUEUR », destinée aux athlètes médaillés. Il prend également part à la conception artistique des plateaux de présentation des médailles, inspirés des traditions et du patrimoine culturel sénégalais.

À ces réalisations s'ajoutent le croquis du socle de la graine, le moodboard associé à sa conception et le redesign des T-shirts destinés aux performeurs. Autant de contributions qui traduisent une volonté d'inscrire l'identité artistique des Jeux jusque dans les objets et les détails qui accompagnent les moments de célébration.

La consécration derrière les projecteurs

Mais l'étape la plus marquante de son parcours au COJOJ reste sans doute la cérémonie de clôture. Après avoir été assistant du directeur artistique, Abdou Karim Diop voit ses responsabilités évoluer jusqu'à prendre en charge la responsabilité artistique de cet événement. Une progression qui témoigne de la confiance acquise au fil de ses différentes missions.

De la conception artistique à la coordination, son travail couvre plusieurs dimensions. Il participe au développement de la vision artistique, réalise le prototype de la scène et contribue à l'élaboration du déroulé artistique. Il assure également la coordination des artistes et des différents pôles créatifs, le suivi des chorégraphies et des créations musicales, ainsi que les échanges avec les équipes de production et les équipes techniques.

Son implication s'étend au suivi des contenus audiovisuels, aux habillages des écrans, à l'intégration des exigences protocolaires et institutionnelles et aux répétitions. Il lui revient notamment de veiller à la cohérence entre les différentes disciplines artistiques, les contraintes de production et les exigences d'une cérémonie olympique internationale.

Cette responsabilité marque ainsi l'aboutissement d'une évolution professionnelle entamée au sein du comité d'organisation. Mais pour l'intéressé, l'expérience dépasse la reconnaissance d'un titre ou d'une fonction. Elle constitue surtout une occasion de défendre une certaine conception de la place de la culture dans les grands événements internationaux.

« La culture ne doit pas être considérée comme un simple élément décoratif dans les grands événements internationaux », défend-il dans son dossier de présentation. À ses yeux, elle est avant tout « une force de création et un moyen de raconter une identité ».

Cette conviction traverse l'ensemble de son parcours au sein des JOJ Dakar 2026. Des recherches sur les patrimoines africains à la conception des objets, en passant par l'accompagnement des artistes et la coordination de la cérémonie de clôture, Abdou Karim Diop aura ainsi contribué à faire dialoguer création contemporaine, cultures urbaines et héritages africains.

De l'ombre des recherches et des préparatifs à la responsabilité artistique d'une cérémonie olympique, son parcours raconte aussi celui d'un professionnel de la culture qui entend faire de la création un espace de transmission et de rencontre.