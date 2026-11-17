Le Sénégal s'est distingué encore lors du 23e Concours d'agrégation en médecine humaine,pharmacie,odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales (Mhpomvpa). Cette édition se tient du 10 au 18 novembre 2026 à Bangui en Centrafrique.

Sur 57 candidats présentés par le Sénégal, les 55 sont déclarés admis. «Le bilan de ce concours est très positif. En effet, les candidats sénégalais ont dignement représenté notre pays à l'occasion de ce concours par le Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (Cames). Sur 57 candidats issus des différentes universités publiques du Sénégal, nous avons eu 55 admis », a révélé au « Soleil », le Doyen de la Faculté de médecine de l'Ucad, Pr Bara Ndiaye présent à Bangui.

Selon M. Ndiaye, seul un candidat de l'Ucad et un autre de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) ont été recalés.

Il a confié que certaines universités ont réalisé un taux de 100%. Pour l'Ucad, renseigne Bara Ndiaye, sur 42 candidats présentés, 41 sont admis. Il informe que 17 candidats de la Faculté de médecine de l'Ucad sont sortis majors de leurs jurys