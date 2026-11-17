La coordination provinciale du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) dénonce le recrutement d'anciens combattants par des groupes armés dans le territoire de Djugu, en Ituri. Certains démobilisés seraient menacés par leurs anciens compagnons d'armes et contraints de fuir vers Bunia ou d'autres localités.

Lors d'un point de presse organisé ce lundi 16 novembre à Bunia, le chargé de communication du PDDRCS en Ituri, Jean-Jacques Upenzi, a indiqué que plus de 2 076 ex-combattants, dont 71 femmes, avaient déjà été démobilisés dans la province.

Selon lui, certains d'entre eux seraient de nouveau recrutés, volontairement ou sous la contrainte, notamment par les miliciens de la CRP.

Des menaces contre les démobilisés

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Jean-Jacques Upenzi explique que des anciens combattants ayant choisi de retourner dans leurs milieux d'origine sont régulièrement menacés par leurs anciens compagnons d'armes encore actifs dans les groupes armés. Ces derniers les accuseraient notamment de ne pas avoir remis toutes les armes en leur possession au moment de leur démobilisation.

« Certains démobilisés ne supportent pas cette pression et préfèrent quitter leur milieu pour venir à Bunia ou se rendre dans d'autres provinces », a-t-il rapporté.

La coordination provinciale estime que ces pratiques fragilisent le processus de désarmement et de réinsertion des anciens combattants, en les exposant à un nouveau cycle de violences.

Le PDDRCS met également en garde les anciens combattants qui reprennent les armes après avoir été démobilisés. Jean-Jacques Upenzi rappelle que ces derniers signent un acte de renonciation à leur engagement dans les groupes armés.

Il prévient qu'un ancien combattant qui rejoint de nouveau une milice et est arrêté sur le champ de bataille s'expose, selon les dispositions légales applicables, à une peine pouvant atteindre vingt ans de prison.

La coordination provinciale appelle ainsi les démobilisés à ne pas céder aux pressions de leurs anciens compagnons d'armes et à privilégier leur réinsertion dans la communauté.