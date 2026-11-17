Les recherches se poursuivent sont poursuivis lundi 16 novembre pour retrouver un ressortissant chinois enlevé samedi dernier lors d'une embuscade tendue par des hommes armés sur l'axe routier Kalemie-Bendera, dans la province du Tanganyika. L'attaque a fait deux morts et un blessé, selon l'administrateur du territoire de Kalemie, John Mutombo Kabanga.

D'après d'autres sources locales, l'incident s'est produit à environ 42 kilomètres de Kalemie. Parmi les victimes figurent un militaire des Forces armées de la RDC (FARDC), chargé d'assurer la sécurité du ressortissant chinois, et un travailleur d'une entreprise minière.

Le chauffeur du véhicule a été blessé par balle, rapporte l'administrateur du territoire de Kalemie, qui souligne que le ressortissant chinois a été emmené par ses ravisseurs vers une destination inconnue, en brousse.

L'autorité territoriale indique également que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver la victime et identifier les auteurs de l'attaque.

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Des attaques récurrentes contre des ressortissants chinois

Cet enlèvement intervient dans un contexte de préoccupations liées à la sécurité des ressortissants chinois travaillant dans les entreprises minières du Tanganyika. Selon des sources concordantes à Kalemie, plusieurs attaques similaires ont déjà visé des travailleurs chinois sur l'axe Kalemie-Bendera. Certains otages auraient été libérés après le paiement de rançons.

Il y a plusieurs mois, l'administrateur du territoire avait annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire sur cet axe routier, notamment pour protéger les investisseurs étrangers.