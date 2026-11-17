Le ministère de l'Économie nationale a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 16 novembre, la signature de protocoles d'accord entre le Fonds de régulation économique (FOREC) et l'Association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle intervention gouvernementale visant à réguler les prix de certains produits alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa.

Selon le ministère, ces accords, conclus le 13 novembre, traduisent la volonté du Gouvernement d'atténuer la hausse des prix tout en préservant les activités des opérateurs économiques.

Le mécanisme mis en place s'appuiera sur un réseau de distributeurs et de chambres froides agréés répartis à travers la ville de Kinshasa. L'objectif est de rapprocher les points de vente des consommateurs tout en assurant la disponibilité des produits concernés à des prix réduits.

Des produits ciblés par la mesure

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L'opération concerne notamment plusieurs produits dont les prix ont connu des tensions ces dernières semaines.

Il s'agit notamment :

des poissons chinchards ;

des poulets entiers ;

des cuisses de poulet ;

des côtes de porc.

Selon le ministère de l'Economie nationale, les opérations de commercialisation ont effectivement démarré ce lundi 16 novembre.

Un dispositif de suivi et de contrôle a également été prévu afin de veiller au respect des prix convenus, à la disponibilité des produits et à la répercussion effective des baisses de prix au profit des consommateurs.

Une réponse à la hausse du coût de la vie

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix des produits alimentaires observée sur plusieurs marchés.

Le ministère de l'Économie nationale indique que ces tensions sont notamment liées au renchérissement des produits sur les marchés internationaux, avec des répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages congolais.

Selon le dispositif national de surveillance des prix TALO, ces pressions inflationnistes sont observées depuis le mois d'octobre.

À travers cette mesure, le Gouvernement affirme vouloir compléter les mécanismes traditionnels de contrôle des prix par des interventions directes et ciblées sur certains marchés stratégiques.

L'exécutif entend également renforcer son partenariat avec le secteur privé afin d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les consommateurs.