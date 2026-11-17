Le paiement sans contact par smartphone est désormais disponible en République démocratique du Congo. Visa RDC a lancé, lundi à Kinshasa, la fonctionnalité Tap to Pay sur son application Visa Pay, permettant aux utilisateurs d'effectuer des paiements à l'aide de leur téléphone Android sur des terminaux de paiement.

Selon la directrice générale de Visa RDC, cette innovation offre aux utilisateurs une nouvelle manière d'effectuer leurs transactions en utilisant directement leur smartphone comme moyen de paiement.

Cette évolution intervient à quelques mois de l'entrée en vigueur, en avril 2027, de l'interdiction des transactions commerciales en espèces et en devises étrangères en RDC. Pour les autorités monétaires, le développement des paiements numériques constitue un levier important pour renforcer l'inclusion financière.

Le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), André Wameso, estime que cette réforme représente une étape supplémentaire dans la digitalisation des moyens de paiement :

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« La clé de cette mesure, c'est effectivement les moyens de paiement digitaux, interopérables, sûrs, pour permettre non seulement à cette réforme de réussir, mais surtout à booster véritablement l'inclusion financière, dont notre pays a véritablement besoin. »

Pour la directrice générale de Visa RDC, cette technologie ouvre également de nouvelles perspectives dans les habitudes de paiement des consommateurs.

« Le téléphone vient ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles habitudes de paiement. Vous pouvez désormais utiliser le téléphone comme carte bancaire. Dans la possibilité où vous pouvez acheter à hauteur de votre porte-monnaie physique, cela vous permet d'aller au-delà », a expliqué Sophie Kafuti.

Visa RDC et la Banque centrale du Congo annoncent des actions de sensibilisation et de vulgarisation afin de faciliter l'adoption de ce nouveau mode de paiement auprès du public.

Toutefois, les coûts des transactions numériques demeurent un défi pour la démocratisation de ces solutions de paiement. Les autorités et les acteurs du secteur comptent ainsi poursuivre les efforts visant à favoriser l'accès du plus grand nombre aux services financiers numériques.

Avec le lancement de Tap to Pay, la RDC franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système de paiement et dans la promotion des transactions électroniques.