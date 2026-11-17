Faute de consensus, l'élection du secrétaire général de la Francophonie est reportée. Louise Mushikiwabo reste en poste un an de plus, sur fond de tensions africaines et de crise de gouvernance.

Pour Kinshasa, les nations francophones sortent gagnantes de ce compromis. La RDC, qui avait menacé de quitter l'organisation en cas de troisième mandat de Louise Mushikiwabo, considère que le compromis trouvé écarte désormais cette hypothèse.

"Nous n'allons pas nous retirer de la Francophonie parce que non seulement nos opinions ont été entendues, mais il y a eu un souci collectif de réajuster les textes qui permettent notamment l'organisation de l'élection du nouveau secrétaire général, et que, par exemple, le Rwanda ne pourra pas concourir à cette élection et que madame Mushikiwabo, qui rêvait d'avoir un nouveau mandat, ne l'aura pas non plus, mais nous, la République démocratique du Congo, nous gardons notre candidate en lice", a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais.

À Ebuteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ange Makadi Ngoy estime que ce compromis évite une fracture au sein de l'organisation. La chercheuse note que chaque partie peut revendiquer une victoire, même relative.

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"Je pense que l'OIF sort gagnante parce qu'elle a coupé la poire en deux et elle a évité une explosion au sein de cette organisation. La petite victoire de la RDC, je pense que c'est d'avoir empêché un troisième mandat de madame Louise Mushikiwabo. La petite victoire du Rwanda est de sortir par la grande porte, en évitant une confrontation électorale et une ingérence française", estime Ange Makadi Ngoy.

Un constat d'échec ?

Mais pour le politologue togolais Paul Amegakpo, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance, le constat est plus préoccupant. Selon lui, l'échec du vote, comme celui du consensus, révèle les difficultés de l'OIF à faire respecter ses principes de gouvernance, y compris au sein de ses propres États membres.

"Le constat est amer. Les États francophones de l'Afrique sont parmi ceux qui connaissent un recul démocratique ces dernières années, avec les coups d'État, et aussi la contestation de la doctrine de gouvernance démocratique de l'OIF. La preuve : les États de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, sont sortis de cette organisation. Il faudrait, pour les douze mois à venir, que l'OIF retrouve le meilleur mécanisme pour permettre de procéder au choix du secrétaire général", assure le politologue togolais.

Au-delà de ce bras de fer entre Kinshasa et Kigali, l'enjeu reste donc celui de la crédibilité de l'institution. Sa Charte lui assigne notamment la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de la paix et de la solidarité entre ses membres.