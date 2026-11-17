Six mois après la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, éclairage sur la riposte contre Bundibugyo. En Ituri, principal foyer de l'épidémie, la mobilisation se poursuit dans les écoles et les communautés.

Le 15 novembre marque les six mois de la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Alors que les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir la maladie, la province de l'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie. Entre surveillance renforcée dans les écoles, vaccination et difficultés sécuritaires, la riposte continue de faire face à de nombreux défis.

Ebola : 50 ans après sa découverte à Yambuku, la lutte continue

L'histoire d'Ebola est indissociable de celle de la République démocratique du Congo. C'est en septembre 1976, à Yambuku, dans l'actuelle province de l'Équateur, que le virus a été identifié pour la première fois. Cinquante ans plus tard, le pays affronte sa 17e épidémie, provoquée par la souche Bundibugyo laquelle a causé la mort de près de 5.600 personnes à ce jour.

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Depuis sa déclaration le 15 mai dernier, cette nouvelle flambée épidémique a mobilisé les autorités congolaises, les partenaires internationaux et les communautés locales. Malgré les progrès enregistrés dans la détection et la prise en charge des cas, Ebola continue de représenter une menace sanitaire majeure, particulièrement dans l'est du pays.

En Ituri, les écoles deviennent des acteurs de la surveillance sanitaire

Avec près de 70 % des cas cumulés et la moitié des décès enregistrés quotidiennement, l'Ituri reste la province la plus touchée. Depuis la rentrée scolaire de septembre, au moins 37 élèves y ont été contaminés par le virus, dont deux sont décédés. Selon les responsables de la riposte, la plupart de ces élèves auraient contracté la maladie dans leur communauté. Ils ont toutefois pu être détectés grâce aux contrôles sanitaires installés dans les établissements scolaires.

Au complexe scolaire Fabia, à Bunia, lavage systématique des mains, prise de température à l'entrée et mesures de distanciation font désormais partie du quotidien. Pour les élèves, ces dispositifs constituent un rempart supplémentaire contre la propagation du virus.

"L'école essaie de nous prévenir davantage, plus que partout ailleurs", témoigne Clarisse Lotitikimoto, élève de 12 ans. Un sentiment partagé par de nombreux élèves.

Pour le professeur Steve Ahuka, gestionnaire de la riposte en Ituri, le maintien des écoles ouvertes s'est révélé être une décision stratégique. Selon lui, les établissements scolaires sont devenus des lieux privilégiés de détection précoce et de sensibilisation des communautés face à Ebola.

Vaccination, suivi des contacts et sécurité : les défis des prochains mois

Six mois après le début de l'épidémie, les autorités sanitaires rappellent que le contrôle du virus repose sur les fondamentaux de la santé publique : identifier rapidement les cas, isoler les malades, retracer les contacts, prévenir les infections et renforcer la surveillance aux points d'entrée.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les campagnes de vaccination demeurent un outil essentiel de la riposte, tout comme l'implication des femmes, souvent en première ligne dans l'accompagnement des malades et la sensibilisation communautaire.

Mais des obstacles persistent. L'insécurité dans certaines zones complique l'accès des équipes sanitaires aux populations et limite parfois le suivi des personnes exposées au virus.

Malgré ces contraintes, les autorités sanitaires restent prudentes mais confiantes. Les prochains mois seront déterminants pour freiner la circulation du virus et éviter l'apparition de nouveaux foyers de transmission, dans un pays qui possède désormais une expérience importante dans la lutte contre Ebola.