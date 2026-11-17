Dakar — Le Sénégal mise sur le renforcement de la gouvernance et la sécurisation juridique pour booster le développement durable de l'aquaculture, à travers une stratégie articulée autour de l'appui technique et organisationnel, a déclaré, mardi, à Dakar, le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), Ahmadou Tidiane Camara.

Cette stratégie va également porter sur l'intensification de la production et de la valorisation des produits, a indiqué M. Camara, à l'ouverture de la deuxième session de la Commission consultative pour l'aquaculture, qui se tient La deuxième session de la Commission consultative pour l'aquaculture se tient "un an après son installation officielle en novembre 2025".

"Ce dispositif repose notamment sur la loi n° 2022-06 du 15 avril 2022 portant Code de l'aquaculture et son décret d'application n° 2024-859 du 29 mars 2024, ainsi que sur le décret n° 2023-2160 du 6 novembre 2023 relatif au contrôle officiel des produits de la pêche et de l'aquaculture", a-t-il ajouté lors cette rencontre à laquelle il représentait la ministre des Pêches et de l'Économie maritime.

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D'après Ahmadou Tidiane Camara, ce cadre réglementaire offre "une sécurité institutionnelle" à travers des cahiers de charges, des mesures incitatives à l'investissement et une classification claire des établissements aquacoles assortie de régimes d'autorisation adaptés.

Instituée par l'article 13 du Code de l'aquaculture, la Commission consultative pour l'aquaculture réunit 20 représentants d'institutions étatiques et d'organisations professionnelles.

"Cet organe multidisciplinaire est chargé d'éclairer la tutelle sur les plans d'aménagement des zones aquacoles, la mise en oeuvre des établissements ainsi que l'organisation, la transformation et la commercialisation des produits de la filière", a précisé M. Camara.

D'après le directeur général de l'ANA, l'aquaculture s'impose désormais comme "une alternative crédible pour assurer la souveraineté alimentaire" face à la raréfaction des ressources halieutiques. Citant le rapport 2026 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), il a indiqué que ce secteur assure aujourd'hui 53 % de la consommation mondiale d'animaux aquatiques et génère 22 millions d'emplois directs.

"En misant sur l'innovation et des pratiques responsables, l'Afrique peut transformer son potentiel aquacole en un véritable moteur de souveraineté alimentaire et de prospérité partagée", a-t-il déclaré.