Dakar — Peintre, sculpteur et plasticien sénégalais, Abdoulaye Niokhor Bob, dit Ngoor (1973-2017), sera célébré lors de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, à travers une exposition hommage intitulée "La Sagesse de l'épreuve".

Une reconnaissance posthume qui remet en lumière le parcours d'un artiste dont l'œuvre explore les profondeurs de l'être humain, ses fragilités et ses rapports avec son environnement.

Prévue du 19 novembre au 19 décembre à la Galerie nationale d'art, cette exposition monographique, placée sous le commissariat de Ndèye Rokhaya Guèye, permettra de redécouvrir une production artistique singulière, marquée par une recherche plastique autour de la condition humaine, de la mémoire et des expériences de l'existence.

Né le 24 octobre 1973 et décédé le 14 avril 2017 à Dakar, Abdoulaye Niokhor Bob a été formé à l'École nationale des Arts de Dakar, dont il est sorti diplômé en 1999. Il a ensuite exercé comme professeur d'éducation artistique et d'arts plastiques à Thiès, avant de poursuivre son activité d'enseignement à Dakar.

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Au fil de son parcours, Ngoor a développé une démarche artistique personnelle, dans laquelle la création apparaît comme un moyen d'interroger les différentes dimensions de l'existence. Son travail, à la croisée de la peinture et de la sculpture, s'intéresse notamment aux rapports entre l'humanité et l'animalité, aux sentiments intériorisés ainsi qu'aux dimensions intellectuelle, morale et spirituelle de l'être.

L'artiste accordait une place importante à la matière dans son processus de création. Bois, objets de récupération, textures et autres matériaux étaient ainsi mobilisés pour donner forme à un univers plastique dans lequel les éléments du quotidien acquièrent une dimension symbolique.

Sa démarche reposait également sur l'observation du monde et les expériences vécues dans les relations avec les hommes et la nature. "Ce n'est pas un savoir que j'essaie de donner, mais une expérience qui a été vécue en relation avec la nature, les hommes et autres", expliquait-il, dans un propos rapporté par le quotidien Le Soleil en 2005.

Cette quête de la vérité de l'être constitue l'un des fils conducteurs de son travail. La commissaire de l'exposition hommage, Ndèye Rokhaya Guèye, soulignait déjà en 2008 que la démarche plastique de l'artiste était axée sur la recherche de cette vérité, à travers la représentation des dimensions humaines et animales qui coexistent en chaque individu.

Présent à plusieurs éditions de la Biennale de Dakar, notamment en 2004, 2006, 2008 et 2014, Ngoor a également participé à de nombreuses expositions collectives au Sénégal et à l'étranger, notamment en France, en Belgique et en Espagne. Il avait aussi bénéficié d'une reconnaissance internationale avec l'obtention du prix de la Fondation Jean-Paul Blachère, doté de 3.000 euros.

Le choix de lui consacrer une exposition hommage lors de cette édition de Dak'Art trouve une résonance particulière dans le thème général de la manifestation : "Anti)fragilité". Cette thématique, qui interroge la capacité des artistes à transformer les fragilités et les expériences de rupture en ressources de création, rejoint plusieurs préoccupations présentes dans l'œuvre de Ngoor.

Son travail, nourri par les tensions intérieures et les interrogations sur la condition humaine, invite à considérer la fragilité non comme une faiblesse, mais comme une dimension constitutive de l'existence et un possible point de départ de la création.

À travers cette exposition, la Biennale de Dakar entend ainsi contribuer à la reconnaissance et à la transmission de l'héritage d'un artiste dont le parcours, malgré sa disparition précoce à l'âge de 43 ans, demeure une contribution singulière à l'histoire des arts visuels contemporains au Sénégal.