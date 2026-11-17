Dakar — Les migrations internes au Sénégal révèlent d'importantes disparités territoriales, avec une forte concentration des arrivées dans la région de Dakar, qui enregistre un solde migratoire positif de 778 746 personnes, tandis que Louga affiche le déficit le plus élevé, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) fondé sur le cinquième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5) de 2023.

Sur les 17 683 038 habitants recensés dans les ménages ordinaires, 72,8 % sont considérés comme non-migrants, contre 25,4 % de migrants internes et 1,8 % de migrants internationaux, indique le document.

"La migration interne de durée de vie concerne 2 174 615 personnes. Les déplacements enregistrés au cours des cinq années précédant le recensement concernent 556 097 individus, tandis que ceux effectués durant les douze derniers mois touchent 436 955 personnes", précise l'ANSD.

Le rapport souligne que Dakar confirme son statut de "principal pôle d'attraction démographique" du pays, en concentrant à elle seule 46,9 % des entrées liées à la migration interne de durée de vie.

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Diourbel et Thiès figurent également parmi les régions qui attirent les populations, même si leur poids démographique demeure nettement moins important que celui de la capitale, note le document.

À l'inverse, la région de Louga, quant à elle, enregistre " les déficits migratoires les plus importants" du pays, avec des soldes négatifs de 169 502 personnes pour la migration de durée de vie, 39 137 sur cinq ans et 44 864 sur douze mois.