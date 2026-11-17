Dakar — Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Fary Sèye, a invité mardi les présidents des amicales d'étudiants des universités publiques du Sénégal à privilégier le dialogue, la négociation et la recherche de solutions dans la défense des revendications estudiantines, afin de contribuer à la préservation de la paix sur les campus.

"Le véritable leadership ne se mesure pas seulement à la capacité de mobiliser le plus grand nombre et à la force avec laquelle une revendication est exprimée. Il se mesure également à la capacité de rechercher des solutions, de préserver le dialogue dans les moments difficiles et de faire prévaloir l'intérêt collectif", a-t-il indiqué.

Il s'exprimait à l'ouverture d'un séminaire national de deux jours (17-18 novembre) organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), à Dakar, autour du thème "Les présidents des amicales estudiantines du Sénégal : leaders pour la paix et l'excellence universitaire". Selon M. Sèye, les responsables étudiants doivent pouvoir défendre les droits de leurs camarades sans compromettre leurs conditions de réussite.

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Il a rappelé à ce propos que la négociation et le compromis ne constituent pas une renonciation aux revendications, mais des moyens de faire vivre les désaccords sans recourir à la violence.

Parmi les difficultés auxquelles sont confrontées les universités publiques, il a cité la pression des effectifs, l'insuffisance de certaines infrastructures pédagogiques et sociales, les préoccupations liées aux conditions de vie et d'études ainsi que les perturbations des calendriers académiques.

D'après Fary Sèye, la stabilité des campus nécessite une action durable sur les causes des tensions, à travers une gouvernance vertueuse, une information accessible, des mécanismes de concertation crédibles et une responsabilité partagée entre les autorités universitaires, les enseignants, les personnels administratifs et les représentants des étudiants.

Le directeur de la recherche et des publications du CHEDS, Mamadou Badji, ancien recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a présenté l'université comme un espace de formation citoyenne et de promotion sociale. Il a estimé que ce séminaire doit contribuer à former des citoyens attachés à la culture de la paix et à l'esprit civique, tout en renforçant chez les étudiants la conscience du rôle de l'université dans la construction de la nation.

Le séminaire vise à renforcer les capacités des présidents des amicales des universités publiques en matière de leadership, de dialogue et de gouvernance, selon le document de présentation du CHEDS.