Dakar — La société sénégalaise Swami Agri a célébré mardi à Dakar la première cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de son emprunt obligataire vert de 30 milliards de francs CFA, destiné à financer le renforcement de ses capacités de stockage frigorifique et de production d'énergie solaire.

"Les ressources mobilisées permettront notamment de construire cinq entrepôts frigorifiques multifonctionnels, d'une capacité supplémentaire de 62 500 tonnes, et une centrale solaire de 16,7 mégawatts (MW)", a indiqué l'administrateur de Swami Agri, Souleymane Ndoye. Il a rappelé que l'entreprise dispose déjà de dix chambres froides, représentant une capacité globale de 140 000 tonnes, ainsi que de deux centrales solaires totalisant 11 MW.

"Ces investissements visent à accroître la production, réduire les pertes post-récolte, améliorer la conservation des produits agricoles et assurer un approvisionnement régulier des marchés", a assuré M. Ndoye.

"Nous devons passer du financement des seules campagnes agricoles au financement durable de toute l'économie agricole", a plaidé M. Ndoye, soulignant les décalages entre les cycles de production, les exigences bancaires et le temps de rentabilisation des investissements agricoles.

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Le directeur de l'antenne nationale de la BRVM, Oumar Dème, a présenté le marché obligataire comme une alternative au financement bancaire classique pour les entreprises agricoles.

"Le financement des entreprises agricoles par le marché obligataire représente un levier important pour moderniser les exploitations, renforcer les capacités industrielles et logistiques, améliorer la productivité et soutenir les chaînes de valeur locales", a-t-il soutenu.

Selon lui, cette opération montre la capacité du marché financier régional à mobiliser l'épargne pour financer des investissements productifs et à proposer aux entreprises des ressources longues adaptées à leurs besoins.

Chérif Sambou Bodian, représentant le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage à cette cérémonie, a souligné que cette opération constitue une avancée dans la "diversification des sources de financement du secteur agricole". M. Bodian estime que cette opération est d'importance capitale dans un contexte où l'agriculture sénégalaise reste sous-financée.

Il a cité à titre d'exemple les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) couvrant la période 2021-2023, selon lesquelles "le crédit bancaire accordé au secteur agricole représentait environ 1,5 % de l'ensemble des crédits distribués à l'économie sénégalaise".

Bodian a également indiqué que Swami Agri avait contribué, en 2024, à plus de 70 % de la consommation nationale de pommes de terre et à 9 % de celle de l'oignon.

Il a salué les investissements annoncés, estimant que le renforcement des capacités de conservation constitue un levier essentiel pour limiter les pertes post-récolte, mieux réguler l'approvisionnement des marchés et réduire les fluctuations saisonnières des prix.

Le représentant du ministre a toutefois insisté sur la nécessité de garantir aux producteurs, aux coopératives et aux organisations paysannes un accès effectif aux nouvelles infrastructures de stockage. Dénommé "Green Bond Swami Agri 7 % 2026-2031", cet emprunt obligataire est assorti d'un taux d'intérêt de 7 % pour une durée de cinq ans.

Sa période de souscription s'est déroulée du 20 juillet au 28 août 2026, pour une date de jouissance fixée au 4 septembre 2026.

Les résultats du fixing d'ouverture du 17 novembre font état de 100 titres échangés au cours unitaire de 10 000 FCFA, soit un montant global de transactions d'un million de FCFA.

Oumar Dème a souligné que l'admission de l'emprunt à la cote permet aux investisseurs de négocier leurs titres sur le marché secondaire, renforçant ainsi la visibilité de l'instrument et l'attractivité du marché obligataire régional.