Dakar — L'Institut Pasteur de Dakar ambitionne de renforcer la souveraineté sanitaire africaine à travers la production locale de vaccins, la recherche, le diagnostic et la formation à l'horizon 2030, a indiqué, mardi, son administrateur général, le docteur Ibrahima Socé Fall.

"La science apporte des solutions aux préoccupations de la société et continue de renforcer les systèmes de santé", a-t-il déclaré à l'ouverture de la quatrième édition du Dakar Epidemics Forum.

Il a notamment salué la reprise de la production du vaccin contre la fièvre jaune, après plusieurs années d'interruption, ainsi que le développement d'un test de diagnostic rapide de cette maladie, présenté comme une innovation majeure.

M. Socé Fall a également mis en avant, lors de cette rencontre, les capacités du Centre de recherche sur les vaccins et les perspectives offertes par l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique, le développement et la production de solutions sanitaires.

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"L'Institut prévoit, par ailleurs, de lancer sur son campus la Global Health and Innovation Academy, une académie dédiée à la santé mondiale et à l'innovation, destinée à répondre aux besoins de formation du continent", a-t-il annoncé, ajoutant qu'une journée du forum sera également consacrée à la résistance aux antimicrobiens.

Le président du conseil de fondation de l'Institut, El Hadj Ass Sy, estime que cette souveraineté sanitaire devait reposer sur des partenariats solides entre les gouvernements, les institutions scientifiques, les acteurs de terrain et les partenaires techniques et financiers. "Ce n'est pas une souveraineté dans l'isolement. C'est une souveraineté en partenariat", a-t-il précisé, appelant à traduire les engagements du forum en résultats concrets et mesurables.

M. Sy a insisté sur l'importance de la surveillance communautaire qui doit, selon lui, "commencer au niveau des villages, des postes de santé et des familles".

"La question, ce n'est pas de savoir s'il y aura d'autres épidémies, il y en aura certainement d'autres. La seule question, c'est quand", a-t-il relevé, en suggérant de mieux préparer les systèmes de santé et de renforcer la confiance entre les institutions et les communautés.

Fondé en 1923, l'Institut Pasteur de Dakar joue un rôle important dans la surveillance sanitaire, le diagnostic, la recherche et la production de vaccins, en appui aux systèmes nationaux de santé.