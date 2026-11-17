Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a appelé, mardi, à Dakar, les pays africains à passer d'une gestion réactive des urgences sanitaires à une culture de l'anticipation et de la prévention, estimant que la sécurité sanitaire constitue un enjeu de souveraineté, de sécurité collective et de développement durable.

"La sécurité sanitaire ne commence pas à la première alerte. Elle se construit bien avant", a-t-il déclaré à l'ouverture de la quatrième édition du Dakar Epidemics Forum, initié par l'Institut Pasteur de Dakar.

Ibrahima Sy a préconisé l'adoption du cadre "7-1-7", consistant à détecter une menace sanitaire en sept jours, la notifier en un jour et engager la riposte dans les sept jours suivants. Ce dispositif repose notamment sur la surveillance communautaire, le renforcement des laboratoires, le partage rapide des informations et le recours aux technologies, dont l'intelligence artificielle.

Évoquant les différentes menaces épidémiques qui affectent le continent, il a rappelé que "les épidémies ne connaissent pas de frontières", avant d'appeler à une coopération renforcée entre les pays africains.

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Dans cette perspective, M. Sy a annoncé que le projet de budget 2027 de son département prévoit plus de six milliards de francs CFA pour l'acquisition de vaccins au profit du Programme élargi de vaccination (PEV), en plus du renforcement du Centre des opérations d'urgence sanitaire.

Il a également fait état d'un financement de près de 14 milliards de francs CFA sur trois ans, dans le cadre du Pandemic Fund, destiné à soutenir la surveillance, les laboratoires et les ressources humaines. "Le Sénégal ambitionne notamment de couvrir 50 % de ses besoins en vaccins et médicaments d'ici à 2035, tandis que l'Union africaine vise 60 % des besoins vaccinaux du continent à l'horizon 2040", a-t-il fait savoir.

Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Sénégal, N'da Konan Michel Yao, a souligné que l'Afrique fait face à une accumulation de crises sanitaires, humanitaires, sécuritaires et climatiques, citant notamment Ebola, le choléra, le Mpox et la fièvre jaune.

"La sécurité sanitaire de l'Afrique ne peut reposer exclusivement sur notre capacité à répondre aux urgences", a-t-il indiqué, plaidant pour des investissements durables dans la prévention, la surveillance, la recherche, les laboratoires et la production locale de produits médicaux.

Saluant l'expertise de l'Institut Pasteur de Dakar dans la surveillance épidémiologique, le diagnostic, la recherche et la production vaccinale, il a qualifié cette institution comme "un acteur stratégique du renforcement des capacités africaines".

"L'IPD peut contribuer à mieux anticiper les menaces sanitaires, accélérer la recherche et la production de contre-mesures médicales et renforcer les compétences scientifiques sur le continent", a-t-il estimé.

Le forum doit déboucher sur une déclaration de Dakar et une feuille de route 2026-2030, assorties d'engagements politiques, de financements identifiés et de mécanismes de suivi.