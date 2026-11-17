Bambey — Le Centre régional des œuvres universitaires sociales de Bambey (centre) est confronté à une dette de plus de 4,8 milliards de francs CFA, a révélé son directeur, Baye Mayoro Diop, mettant en garde contre les risques de perturbation des services sociaux dédiés aux étudiants.

Le CROUS de Bambey reste devoir de 4,5 milliards de francs CFA dus aux repreneurs de son service de restauration, 265 millions francs CFA à la SENELEC et de 45 millions francs CFA aux hôpitaux partenaires au titre des prestations médicales, a-t-il détaillé lors d'un point de presse, lundi soir.

Baye Mayoro Diop a également signalé des arriérés de salaires concernant 340 prestataires, qui n'ont pas été payés le mois dernier.

Selon Baye Mayoro Diop, l'enveloppe de 500 millions de francs CFA prévue pour le CROUS dans le cadre de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 devrait notamment permettre de régler ces créances et les salaires en souffrance.

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Il estime que le retard dans le vote de cette loi compromet le déblocage des ressources nécessaires au fonctionnement de l'institution.

La persistance de cette situation pourrait entraîner des perturbations dans la restauration, l'approvisionnement en électricité et la prise en charge médicale des étudiants, avec des conséquences sur la stabilité des campus universitaires, a-t-il prévenu.