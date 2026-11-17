Une vingtaine d'organismes de bassins africains prend part à un atelier régional de renforcement des capacités, qui se tient du 17 au 19 novembre à Brazzaville en République du Congo.

Financé par l'Union européenne (UE), dans le cadre du projet Peer-to-Peer (P2P), l'atelier vise à renforcer les capacités des cadres techniques issus d'organismes de bassins africains, dans les domaines prioritaires des systèmes d'information sur l'eau. Ce rendez-vous a également pour objectif de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre pairs.

Pendant trois jours, les participants vont échanger sur trois thématiques, à savoir le financement de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin ; les systèmes d'information sur l'eau ainsi que l'hydrologie spatiale, innovation qui offre une opportunité désormais incontournable pour compléter les réseaux de mesure conventionnels.

Intervenant, le directeur des Programmes Afrique de l'Office international de l'eau, Christophe Brachet, a indiqué : « Nos travaux accorderont une part prépondérante aux échanges interactifs via des études de cas d'organismes de bassins transfrontaliers et nationaux, et des exercices pratiques. Il s'agit de confronter nos réalités, partager nos succès, analyser nos difficultés et capitaliser sur l'intelligence collective des pairs. »

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Pour l'UE, l'Afrique fait face aux défis hydriques complexes, mais elle détient aussi les solutions. « La force du réseau P2P et du Réseau africain des organismes de bassin réside dans notre capacité à apprendre les uns des autres et agir ensemble », a-t-il poursuivi.

Présidant les travaux au nom du ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, la directrice de cabinet, Rachelle Ndollo, a souligné que la gestion intégrée des ressources en eau constituait un enjeu majeur pour le développement durable des pays africains. « Face aux effets du changement climatique, à la croissance démographique et à l'augmentation des besoins en eau, nos Etats doivent renforcer leurs capacités de connaissance, de planification et de mobilisation des financements », a-t-elle déclaré.

Notons que pour la République du Congo, ces enjeux revêtent une importance particulière, car le pays dispose d'un patrimoine hydrique considérable constitué notamment du fleuve Congo, de ses affluents et d'une façade maritime sur l'océan Atlantique. Ce potentiel représente un atout stratégique pour son développement et appelle une gestion durable fondée sur une meilleure connaissance et une valorisation responsable des ressources. Soutenu financièrement par l'UE et piloté par le réseau international des organismes de bassin, le projet P2P, en français "pair à pair", a pour objectif de renforcer la coopération et le partage d'expériences entre organismes de gestion de l'eau à l'échelle mondiale.