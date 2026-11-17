Paris accueillera, le 23 novembre, une conférence de presse consacrée à la promotion de l'innovation africaine et à la mise en relation des jeunes entreprises du continent avec les réseaux d'affaires et de financement. La rencontre se tiendra à l'ambassade de la République du Congo en France, dans le cadre du retour des IOM Days, prévus du 23 au 27 novembre.

Une délégation conduite par la présidente IOM Africa, Séraphine Ekoa, sera reçue le 23 novembre, de 14 h à 19 h, dans la salle verte de l'ambassade du Congo à Paris, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par IOM Africa. Cette association panafricaine indépendante, régie par le droit congolais, entend mettre en lumière le potentiel des start-up africaines et favoriser leur accès aux réseaux d'affaires ainsi qu'aux mécanismes de financement.

La rencontre se déroulera en présence de diplomates, d'opérateurs économiques, de professionnels des médias et de Céphas Germain Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales de la République du Congo. Les échanges seront coordonnés par Motsé Akanati.

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Cette conférence donnera notamment la parole aux représentants des start-up africaines sélectionnées pour prendre part à la onzième édition de la Semaine de l'innovation des Outre-mer. Parmi elles figurent des lauréats de la récente édition des Journées de l'innovation du bassin du Congo, organisées en septembre dernier. Ils auront l'occasion de présenter leurs projets, d'exposer leurs ambitions et d'échanger avec les participants sur les perspectives de développement et les possibilités de partenariat.

Au-delà de cette rencontre avec les acteurs institutionnels et économiques, les entrepreneurs africains prendront part, durant toute la semaine, aux activités consacrées à l'innovation ultramarine. Une occasion pour eux de découvrir cet écosystème, de confronter leurs expériences et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration avec les acteurs de l'innovation des territoires ultramarins.

Cette semaine réunira à Paris des entrepreneurs, des investisseurs, des institutions et différents partenaires autour de la valorisation des initiatives innovantes issues des territoires. Elle s'achèvera le 27 novembre à Station F, avec la grande soirée IOM11, au cours de laquelle seront dévoilés les lauréats du concours Innovation Outre-Mer 2026. La cérémonie se poursuivra par un cocktail favorisant les rencontres professionnelles et les échanges d'affaires.

À travers cette participation, IOM Africa entend contribuer au rayonnement de l'entrepreneuriat africain et renforcer les passerelles entre les écosystèmes d'innovation du continent et ceux des territoires ultramarins.