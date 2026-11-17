La quatrième journée qualificative au Grand tournoi disputé le week-end dernier, à Brazzaville, a connu de beaux vainqueurs pendant que Pointe-Noire révélait à son tour son classement définitif au terme de la phase éliminatoire.

BMC n'a pas fait de détails en seniors messieurs lorsqu'il affrontait ASB, la dominant sur un score de 35-14. De son côté, la Tsongolaise a infligé un score sans appel de 44-22 à Avenir du rail. Le CFJSO a dominé Petro sport sur le score de 38-26 pendant que Asoc prenait le dessus sur Interclub 35-29.

En seniors dames, l'Interclub a peiné mais a fini par s'imposer devant Asoc 29-27. Lion sport a eu raison de CFPNT 27-18.

Par ailleurs, à Pointe-Noire, les matches disputés le week-end ont révélé le classement définitif dans les deux versions. En seniors messieurs, NHA sport a pris le meilleur sur Munisport, confirmant sa place de leader. Cheminots a dominé Pèlerin 38-28 pour occuper la 3e place. Patronage a battu Interclub 33-19, se classant ainsi à la 5e place. Tié-tié sport termine à la 7e place derrière Interclub.

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Chez les dames, Cheminots a occupé la première place devant Banco sport, Tié-tié sport et Pèlerin.

A Makoua, par contre, l'équipe de Saint-Pierre a été battue 14-21 par Promo sport en seniors messieurs. La Jeunesse sportive de Makoua a fait jeu égal 23-23 face à Promo sport puis en seniors dames, Promo sport a eu raison de la même équipe 24-21.

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