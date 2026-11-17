La quatrième édition de la biennale congolaise des arts et des lettres sera célébrée du 10 au 12 décembre 2026, au Palais des congrès, de Brazzaville, sous le haut patronage du président de la République Denis Sassou NGuesso.

La rencontre sera organisée par le ministère de la Culture, des Zrts, du Patrimoine national et de l'industrie touristique sur le thème « Créativité, authenticité et renaissance africaine ». Dédiée à la célébration, à la promotion et au rayonnement de la création artistique et littéraire congolaise, elle réunira durant trois jours les différents acteurs culturels, à savoir peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, metteurs en scène, réalisateurs, écrivains, éditeurs, cinéastes, artisans...L'événement montrera la richesse et l'immense potentiel culturel que regorge le Congo.

La biennale lancée depuis juin 2012 offre aux artistes congolais une large vitrine sur les plans national et international et donne aux arts et aux lettres du pays un rayonnement sur la scène mondiale.

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Au programme de cette quatrième édition : musique, danse, théâtre, conte, humour, cinéma, littérature, exposition d'art, photographie, peinture, mode, bandes dessinées, jeux vidéo.