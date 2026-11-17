Alors que l'épidémie de VIH gagne du terrain à Madagascar, les estimations du nombre de personnes vivant avec le virus divergent considérablement. Dans le même temps, 116,1 millions de dollars de financements internationaux sont annoncés pour la période 2027-2029.

Données officielles

Combien de Malgaches vivent réellement avec le VIH ? La question révèle les difficultés auxquelles se heurte la riposte nationale. Selon les données officielles rapportées en octobre, 36 198 personnes séropositives étaient recensées en 2025, contre 17 073 en 2023. En somme, leur nombre a doublé en l'espace de deux ans. Mais les projections du modèle Spectrum, utilisé par l'ONUSIDA, évaluent à environ 96 000 le nombre de personnes vivant avec le virus. Une autre estimation, attribuée au Programme national de lutte contre les IST et le sida (PNLIS), évoque près de 150 000 personnes.

151%

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Ces chiffres, issus de méthodes différentes, ne sont pas directement comparables. Ils soulignent néanmoins les limites de la surveillance épidémiologique et du dépistage. L'ONUSIDA fait état d'une augmentation de 151% des nouvelles infections entre 2010 et 2024. Plus inquiétant encore, une enquête nationale révèle une prévalence de 1,1% chez les femmes enceintes suivies en consultation prénatale. Ce dernier taux démontre que l'épidémie dépasse désormais les populations traditionnellement considérées comme les plus exposées.

116,1 millions

Face à cette situation, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme prévoit une enveloppe de 116,1 millions de dollars pour Madagascar sur la période 2027-2029. Un montant conséquent, mais qui ne concerne pas exclusivement le VIH, car il doit également financer la lutte contre la tuberculose et le paludisme. Par ailleurs, selon une source du ministère de la Santé citée lors du forum national d'octobre, les financements disponibles ne couvriraient que 13% du budget de la stratégie nationale contre le sida. Il convient de noter que la source en question n'a précisé ni la période ni le périmètre de ce calcul.

24 %

Sur le terrain, les conséquences du manque de ressources se font sentir. Des acteurs associatifs signalent des difficultés d'approvisionnement en moyens de prévention, tandis que les capacités de dépistage et de prise en charge demeurent insuffisantes. Selon l'ONUSIDA, seuls 24% des personnes vivant avec le VIH bénéficiaient d'un traitement antirétroviral en 2024. L'enjeu dépasse ainsi les financements annoncés. Il réside dans leur répartition, leur mobilisation effective et leur traduction en services accessibles. Car derrière les statistiques se trouvent des personnes qui ignorent parfois leur statut sérologique, des diagnostics tardifs et des traitements dont dépend la vie de milliers de Malgaches.