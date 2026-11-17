Les Barea de Madagascar vont jouer leur va-tout aujourd'hui face aux Djurtus de la Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Ultime coup de corne pour les Barea

Après un match nul, 1 partout, à l'aller, le 12 novembre dernier, à domicile, au stade d'honneur de Meknès, au Maroc, les Barea tenteront le tout pour le tout afin de l'emporter face aux Lycaons, qui joueront aussi des mâchoires, comme le nom de ce mammifère carnivore le laisse supposer. En plus du nombre de points, les Bissau-Guinéens ont l'avantage d'évoluer devant leur public et sur leur terrain, le stade national du 24-Septembre. Celui-ci rend hommage à la date de l'indépendance du pays, le 24 septembre 1973, même si le site a été inauguré en 1989, avant d'être rénové en 2012-2013 à la suite des dégâts occasionnés par une tentative de coup d'État.

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En revanche, le « Kianja Barea », inauguré en 2021, n'a pas fait jusqu'ici l'objet de travaux en vue de son homologation par le pouvoir issu du « tolona » du 25 septembre. Un décalage d'un jour -- mais de plus d'un demi-siècle, certes -- entre les deux dates qui ont respectivement marqué la vie politique en Guinée-Bissau et à Madagascar. Reste à attendre si l'écart de score entre les deux équipes nationales sera tout aussi serré à l'issue du match, dont le coup d'envoi est prévu à 19 heures. Si les Barea tenteront un ultime coup de corne pour obtenir les 3 points et remonter au classement, les Djurtus chercheront à tout prix à conforter leur première place dans le groupe L. L comme Lycaons, une espèce de chiens sauvages que les Barea doivent absolument dompter dans leur tanière, sous peine de s'en mordre les... cornes. Un geste plus difficile à réaliser qu'une victoire à l'extérieur.