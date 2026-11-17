La bataille judiciaire de Mamy Ravatomanga se poursuit à Maurice.

La direction des poursuites publiques (DPP) et la Financial Crimes Commission (FCC) s'opposent à la démarche de l'homme d'affaires malgache, qui a contesté sa détention prolongée. Saisie de l'affaire ce lundi 16 novembre 2026, la Cour suprême a renvoyé son examen au 23 novembre prochain. Devant la cheffe-juge, Bibi Rehana Mungly-Gulbul, les représentants des deux organismes mauriciens ont affiché leur opposition à la demande. Me Rasmi Camiah, Chief State Attorney, qui intervenait pour le compte du DPP et du commissaire de police, a annoncé que la motion de Mamy Ravatomanga était contestée, selon les informations rapportées par la presse mauricienne. L'avocate a sollicité un délai afin d'envisager le dépôt d'un affidavit.

Le 12 octobre, même position du côté de la Financial Crimes Commission, selon la presse mauricienne. Me Bibi Mahejabeen Chattoo, représentant la FCC, s'est également opposée à la requête et a demandé un renvoi pour pouvoir déposer un affidavit. Face à ces objections, l'affaire a été reportée au 23 novembre 2026. Mamy Ravatomanga, représenté, quant à lui, par Me Ayesha Jeewa, Senior Attorney, entend ainsi poursuivre son combat devant la justice mauricienne. Détenu depuis plus d'un an, l'homme d'affaires conteste le refus de sa demande de libération sous caution, prononcé le 12 octobre 2025 par la Bail and Remand Court de Maurice. La procédure s'annonce comme un bras de fer judiciaire qui s'éternise pour Mamy Ravatomanga. Le prochain rendez-vous devant la Cour suprême sera déterminant pour la suite de cette contestation, alors que les autorités mauriciennes maintiennent leur opposition à la démarche du milliardaire malgache.