Si Transparency International - Initiative Madagascar salue la tenue des consultations nationales au CCI Ivato, l'organisation pointe du doigt plusieurs zones d'ombre, notamment sur la représentativité des débats et le financement des campagnes.

Les consultations nationales sur les réformes électorales, qui se sont tenues les 9 et 10 novembre derniers au Centre de conférences internationales (CCI) d'Ivato, continuent de susciter des réactions au sein de la société civile. Dans une déclaration rendue publique, Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) reconnaît l'importance de cette étape préparatoire aux joutes électorales de 2027. Toutefois, l'organisation émet de sérieuses réserves quant à la méthodologie adoptée et à certaines dispositions sensibles examinées lors de ce conclave.

Représentativité

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Premier grief soulevé par TI-MG : la qualité du processus délibératif. L'organisation s'interroge sur les critères de sélection des participants et sur leur réelle représentativité. Pour TI-MG, le recours au vote à main levée, sans débat contradictoire approfondi, ne permet pas de dégager un consensus véritablement éclairé. « Pour des questions engageant l'avenir du pays, la qualité du processus de consultation est aussi importante que les décisions elles-mêmes », martèle l'organisation, soulignant que la légitimité des futures règles électorales en dépend directement.

Confusion

Sur le fond, la branche malgache de Transparency International met l'accent sur la stricte neutralité de l'administration. Rappelant les pressions subies par des agents publics lors des précédents scrutins, TI-MG exhorte les autorités à veiller à ce qu'aucun fonctionnaire ne soit mobilisé à des fins partisanes. En parallèle, l'organisation s'inquiète d'une disposition tendant à imposer une obligation de silence aux acteurs de la société civile durant les campagnes référendaires. Une confusion dangereuse, selon TI-MG, qui exige le réexamen de ce point afin de préserver la liberté d'expression des organisations indépendantes dans l'éclairage des électeurs.

Financement

L'argent, nerf de la guerre électorale, cristallise également les inquiétudes. Si TI-MG approuve le principe du plafonnement des dépenses de campagne, elle déplore que la mesure ait été adoptée de manière expéditive, sans mécanismes précis de contrôle ni de sanctions. Plus grave encore, la question cruciale de la transparence du financement -- origine des fonds et identité des donateurs -- aurait été purement et simplement éludée durant les deux jours de travaux au CCI Ivato, ouvrant la voie à des risques d'influence indue et de corruption politique. À l'approche de 2027, TI-MG appelle ainsi à la poursuite d'un dialogue inclusif, rappelant que « l'intégrité d'un scrutin se construit en amont, à travers des règles équitables et des institutions impartiales ».