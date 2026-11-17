La Plateforme pour la Refondation de la République (IFR), présidée par Tovonanahary Rabetsitonta, a rencontré hier au Novotel la délégation de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe), conduite par l'ancienne présidente du Malawi, la Dre Joyce Banda.

La stabilité politique, la sécurité et la concertation nationale étaient au centre des discussions entre les deux parties. « La SADC se dit préoccupée par la lenteur de la concertation nationale et le risque d'exclusion. Pour sortir de cette crise politique due au maintien des structures mises en place par la Constitution de la IVe République, malgré les revendications populaires du 25 septembre 2025 réclamant leur refonte, nous réitérons qu'il s'avère urgent d'adopter une nouvelle Constitution et de tenir simultanément l'élection présidentielle. Ce mécanisme éprouvé a déjà été mis en oeuvre sous la 2e République et constitue un levier applicable aujourd'hui pour offrir une issue rapide permettant de passer à la Ve République. En effet, le président de la Refondation de la République de Madagascar est légitime, mais il n'a pas été élu démocratiquement », a expliqué Tovonanahary Rabetsitonta, président de l'IFR, lors d'une conférence de presse, hier.

Unité nationale

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L'organisation d'un référendum constitutionnel a d'ailleurs été décidée de manière consensuelle par les différents partis politiques et organisations de la société civile lors d'une large consultation politique les 9 et 10 novembre 2026. En outre, « il apparaît indispensable d'instaurer le vote obligatoire tout en procédant à la refonte du fichier électoral. Quant à l'organisation de la concertation nationale, cette tâche doit incomber au ministère de la Refondation, tandis que le FFKM se consacre à son rôle de guide spirituel et de garant moral », a-t-il ajouté. La Plateforme pour la Refondation de la République a ainsi vulgarisé son projet de Constitution, qui vise à refonder l'organisation institutionnelle de Madagascar. « Nous prônons l'autonomie provinciale permettant d'accélérer la lutte contre la pauvreté. Chaque province dispose d'une autonomie politique, administrative, normative et financière, sans souveraineté distincte ni droit de sécession. Elle est dotée d'un chef de province et d'un parlement élus, ainsi que d'un gouvernement provincial. Cette autonomie provinciale est placée sous la coordination de l'État central, qui garantit l'unité nationale », a fait savoir Tovonanahary Rabetsitonta.

Ressources

Il faut reconnaître que cette autonomie exige des ressources. « Un budget national de péréquation est inscrit chaque année au budget général de l'État, et 30% sont alloués aux provinces. Mais chaque province a le pouvoir de créer de nouvelles recettes, voire de rechercher des financements extérieurs pour développer son territoire. Aucune région ne sera ainsi laissée pour compte. En revanche, la défense, la sécurité nationale, la monnaie, la politique étrangère, la justice, les engagements internationaux et la gestion des infrastructures routières nationales restent de la compétence de l'État central. Il ne s'agit ainsi ni d'un centralisme excessif ni de fédéralisme », a-t-il conclu.