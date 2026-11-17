Le ministère des Transports et de la Météorologie renforce son dispositif anticorruption.

Baptisée « Sahia Mitoroka », une nouvelle plateforme permet de signaler les pratiques frauduleuses et les actes suspects, y compris ceux impliquant des responsables jusque-là considérés comme intouchables. Le ministre Herizo Andrianavalona Ramanambola appelle les citoyens à dénoncer les faits de corruption, rappelant que cette lutte constitue une responsabilité collective. Développé entièrement par les techniciens du ministère, sans recours à un prestataire extérieur, cet outil s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l'administration.

Des actes, pas des discours

Le ministre affirme vouloir traduire les engagements anticorruption en mesures concrètes. Outre l'adoption d'une politique interne de lutte contre la corruption (PILCC), des mécanismes de contrôle et d'audit ont été instaurés. Il a notamment évoqué l'affaire Triple 7, réclamant la traduction en justice des personnes impliquées. Les échanges ont également porté sur la concurrence déloyale du secteur informel et l'amélioration des services de transport. Une nouvelle réunion est annoncée prochainement.