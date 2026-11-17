Le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ne sera finalement désigné qu'en 2027.

Réunis à Phnom Penh, au Cambodge, le lundi 16 novembre 2026, à l'occasion du 20e Sommet de la Francophonie, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de reporter de douze mois l'élection du prochain dirigeant de l'organisation. Une décision qui traduit les profondes divergences entre les pays membres, notamment autour de la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo. En poste depuis 2018, la secrétaire générale sortante bénéficie ainsi d'une prolongation exceptionnelle de son mandat pour une année supplémentaire, à titre transitoire.

Cette décision est tombée dans un contexte de fortes tensions diplomatiques et d'absence de consensus sur sa succession. La République démocratique du Congo s'oppose notamment à un nouveau mandat de la candidate rwandaise, dans un climat régional marqué par les crispations entre Kinshasa et Kigali. Durant cette période supplémentaire, Louise Mushikiwabo aura pour mission de conduire les réformes engagées au sein de l'organisation avant de passer le relais. Ce sursis institutionnel doit permettre aux États membres de dépasser leurs divergences et de parvenir à un accord sur le profil du prochain secrétaire général.

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Madagascar a pris part à ce 20e Sommet au Cambodge. Une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, a participé aux discussions. Le prochain rendez-vous, quant à lui, est déjà fixé. Le 21e Sommet de la Francophonie se tiendra en 2028 à Ottawa, au Canada. Il sera précédé d'un pré-sommet de la jeunesse francophone au Nouveau-Brunswick.