Après plusieurs mois de sensibilisation contre la corruption, les autorités passent aux sanctions. Un homme a été arrêté pour une affaire de recrutement frauduleux au Trésor public. Le Gouvernement entend mettre fin à ces pratiques.

Les avertissements répétés commencent à être suivis d'effets. Un homme a été interpellé le vendredi 13 novembre par les éléments de la troisième section de la Brigade criminelle, dans une affaire présumée d'escroquerie liée au recrutement au sein du Trésor public. Le suspect aurait utilisé le nom du directeur général du Trésor ainsi qu'un faux compte WhatsApp pour soutirer de l'argent à des personnes auxquelles il promettait une intégration dans l'administration. Alerté de ces agissements, le directeur général a déposé plainte, entraînant l'ouverture d'une enquête, puis l'arrestation de l'intéressé.

Le dossier devrait prochainement être transmis au Parquet. Cette affaire intervient après plusieurs mois de sensibilisation menés par le Gouvernement pour combattre la corruption et les pratiques frauduleuses dans l'administration. Les autorités avaient multiplié les mises en garde contre les recrutements monnayés, les interventions et l'utilisation abusive des noms de hauts responsables. Désormais, le message se traduit par des actes : ceux qui persistent dans ces pratiques s'exposent à des poursuites judiciaires.

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Dans sa communication, le ministère de l'Économie et des Finances réaffirme sa politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption dans les recrutements. L'accès aux emplois publics doit exclusivement passer par les concours et les procédures légales, préalablement annoncés par les canaux officiels. Aucune relation personnelle, aucune intervention d'un responsable et aucun versement d'argent ne peuvent se substituer à ces règles. Le ministère rappelle également que la responsabilité pénale peut concerner aussi bien celui qui propose un pot-de-vin que celui qui l'accepte.

Les candidats sont ainsi invités à vérifier systématiquement les annonces de recrutement et à signaler toute personne exigeant une contrepartie financière en échange d'une promesse d'embauche. Au-delà de cette arrestation, l'enjeu est de rompre avec une pratique longtemps entretenue par la croyance selon laquelle l'argent ou les relations permettraient d'accéder plus facilement à la fonction publique. Pour les autorités, le changement doit désormais être perceptible dans les faits. La compétence, le mérite et le respect des procédures doivent redevenir les seuls critères d'accès aux emplois publics, sans privilège ni passe-droit.