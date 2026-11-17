Le projet de loi de finances 2027 consacre 9 267 milliards d'ariary à six secteurs prioritaires. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, la véritable réforme consiste désormais à mesurer les résultats concrets des dépenses publiques.

Des infrastructures présentées comme « manara-penitra » - autrement dit, conformes aux normes - mais qui se dégradent rapidement, certaines présentant même des fissures avant leur utilisation. Cet exemple, évoqué hier soir par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, sur le plateau de la TVM et de la RNM, illustre les limites d'une gestion publique appréciée uniquement à travers les montants dépensés ou les ouvrages réalisés. Pour le Gouvernement de la Refondation, l'enjeu n'est plus seulement de savoir combien l'État dépense, mais surtout comment il dépense et quels résultats il obtient.

Cette exigence prend une dimension particulière dans le projet de loi de finances initiale 2027, qui prévoit 9 266,93 milliards d'ariary, soit 44% des dépenses, pour six secteurs prioritaires : les routes, l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation et la production. Selon l'approche défendue par le ministre, l'augmentation des allocations budgétaires ne constitue pas, à elle seule, une garantie de développement. Chaque ariary engagé doit produire des retombées tangibles et durables sur l'économie et les conditions de vie de la population.

Des résultats à démontrer

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Cette orientation suppose une sélection rigoureuse des projets, une meilleure qualité des réalisations et un contrôle effectif de leur impact. Pour les seuls investissements publics, le projet de loi de finances initiale (PLFI 2027) prévoit notamment 1 594 milliards Ar pour les routes, 1 264,7 milliards Ar pour l'énergie et 471,5 milliards Ar pour l'eau. Mais la véritable performance ne se mesurera ni au nombre de chantiers lancés ni au volume des crédits consommés. Elle dépendra de la durabilité des infrastructures, de leur utilité économique et de l'amélioration effective des services publics. Le ministre a également insisté sur la bonne gouvernance, la transparence et la nécessité de réduire les lenteurs administratives. Le guichet unique instauré au MEF s'inscrit dans cette démarche. Au 5 novembre, il avait traité 913 dossiers représentant 463,26 milliards Ar, afin d'accélérer les procédures d'engagement.

Reste à transformer cette amélioration administrative en réalisations concrètes. Car une infrastructure achevée, mais rapidement inutilisable, représente une perte de ressources autant qu'une occasion manquée pour le développement. Pour le Gouvernement de la Refondation, l'efficience des finances publiques doit désormais se traduire par des investissements de qualité, des résultats mesurables et des bénéfices durables pour les citoyens.