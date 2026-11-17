interview

Alors qu'il peut être largement évité grâce à la vaccination et au dépistage, le cancer du col de l'utérus reste le plus meurtrier chez les femmes au Malawi. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, Léo Cans, chef de mission de Médecins Sans Frontières (MSF) dans le pays, témoigne de la situation sur place.

Pourquoi le cancer du col de l'utérus fait-il encore autant de victimes au Malawi, alors qu'il n'entraîne aujourd'hui que très peu de décès dans les pays à revenu élevé ?

En effet, partout dans le monde, des individus sont porteurs ou porteuses de papillomavirus humain (HPV), mais cela n'entraine pas partout le décès de plus de 10 personnes par jour (soit plus de 3 800 par an), comme c'est le cas au Malawi. C'est une infection très courante à laquelle la majorité des personnes sexuellement actives seront exposées au cours de leur vie. La majorité des 200 HPV connus sont inoffensifs et dans 90% des cas le HPV est éliminé naturellement. Seuls certains sont à risques de causer des cancers du col de l'utérus.

Dans l'Union Européenne, ce cancer n'est responsable de 1% des décès liés à un cancer alors que 90% des décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

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Ce qui rend les femmes du Malawi, et d'autres pays à faible revenu, plus à risque de développer ces cancers, c'est tout d'abord le taux de prévalence important du VIH dans la population, car cette maladie rend plus difficile l'élimination des HPV par l'organisme. La moitié des femmes que nous prenons en charge sont séropositives, et cette double morbidité rend leur vie et leur prise en charge d'autant plus complexe.

Le manque de prévention est un autre élément à prendre en compte, qu'il s'agisse du déploiement de la vaccination contre les HPV à risque ou du dépistage. Et même avant cela, le manque de connaissance de la maladie et de ses symptômes demanderait plus d'actions en matière de promotion de la santé et d'engagement communautaire. Les premiers stades des cancers sont asymptomatiques et donc, comme partout, les personnes ne ressentent pas toujours le besoin d'aller se faire dépister, ce qui peut créer des retards de prise en charge. Au Malawi l'accès à un dépistage fiable reste quasi inexistant.

Plus d'une femme sur deux qui arrive à MSF présente un stade d'avancement de sa maladie qui n'est déjà plus compatible avec un traitement qui lui permettrait d'en guérir. Nous leur fournissons alors des soins palliatifs pour soulager la douleur et les accompagner au mieux vers leur fin de vie.

Le dernier volet c'est évidemment le traitement qui, lui aussi, est compliqué dans ces pays, d'une part à cause du manque de centres de soins gratuits pour traiter le cancer et d'autre part car le traitement est long et nécessite de nombreux déplacements, ce que beaucoup ne peuvent pas se permettre. La chimiothérapie existe et la radiothérapie se développe tout doucement mais reste en pratique totalement inaccessible pour l'écrasante majorité des femmes.

Quelles sont les principales priorités pour réduire la mortalité de ces femmes ?

Pour réduire la mortalité il faut agir sur ces trois facteurs : la prévention, qui comprend notamment la vaccination contre les HPV à risque, le dépistage avec le traitement des lésions pré-cancéreuses et l'accès aux traitements.

Il y a en théorie des structures existantes pour organiser la vaccination de routine des jeunes filles dès 9 ans dans les écoles mais celles-ci manquent de moyens pour déployer effectivement les campagnes. Il faut se rappeler que 55% des dépenses de santé du Malawi proviennent de l'aide internationale, qui est elle-même en baisse significative partout dans le monde, y compris au Malawi.

La vaccination est indispensable pour limiter les infections HPV et éradiquer ce cancer mais son impact ne sera visible que dans 30 ans environ. Nous devons donc agir en parallèle sur le dépistage et permettre aux femmes atteintes par le cancer de s'en rendre compte plus tôt pour se faire soigner. Seul un dépistage fiable et de qualité permet d'avoir un impact immédiat.

Dans ce contexte, MSF a pris part, au cours des quatre dernières années à une étude internationale réalisée auprès de 50 000 femmes dans neuf pays, appelée PAVE Study, en lien avec La Fondation MSF et Epicentre. Le but était de tester et d'identifier de nouvelles méthodes de dépistage plus efficaces que l'inspection visuelle à l'acide acétique (VIA) (qui est actuellement la plus courante dans les pays à ressources limitées mais présente des marges d'erreur très importantes) et ainsi identifier les femmes les plus à risque de développer un cancer en traitant leurs lésions pré-cancéreuses.

Depuis 2025, et à la suite des résultats préliminaires qui démontraient que le test VIA était peu efficace, nous avons complètement changé de modèle. Les femmes réalisent maintenant un auto-prélèvement, qui est ensuite analysé en laboratoire. Si le prélèvement est positif au HPV, la femme bénéficie d'un examen gynécologique. En fonction du type d'HPV mis en évidence lors du prélèvement (à risque ou non), et des résultats de cet examen, la patiente peut bénéficier d'un traitement par thermocoagulation.

C'est un acte médical simple qui est réalisé par une infirmière directement en centre de santé et avec très peu d'effets secondaires. Ce modèle de dépistage et de soin est beaucoup plus efficace que l'ancien système au VIA et il permet aussi de mettre en place un suivi médical avant que ne se développe un éventuel cancer.

Enfin, l'accès aux traitements tels que la chimiothérapie, la chirurgie ou la radiothérapie, est un enjeu d'envergure dans le pays pour s'assurer que les femmes, une fois dépistées, n'aient pas à attendre pour recevoir le traitement dont elles ont besoin, qu'elles soient bien en mesure de le suivre et n'aient pas à subir d'interruptions qui affecteraient leur chance de survie.

Où en est le programme de MSF de prise en charge de patientes atteintes du cancer du col de l'utérus au Malawi ?

Depuis la prise en charge des premières patientes au sein de l'hôpital Queen Elizabeth de Blantyre il y a sept ans, nous avons créé et structuré, en lien avec le ministère de la Santé, un parcours de soins complet pour les femmes du sud du pays. Cela inclut la vaccination (que nous allons élargir à partir de 2027 avec une cible de 12 000 jeunes filles), le dépistage, le diagnostic, le traitement des lésions précancéreuses, la prise en charge via la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et bientôt la curiethérapie et les soins palliatifs.

Sans oublier la kinésithérapie, le soutien financier, social et en santé mentale. Car soigner le corps ne suffit pas : il faut aussi tenir compte de ce que le cancer fait à la vie de ces femmes : beaucoup perdent leur emploi, sont souvent quittées par leur conjoint, et doivent affronter un traitement long et douloureux avec beaucoup d'incertitudes.

Dans l'ensemble de ces activités nous cherchons à construire un modèle de soins pérenne et de qualité qui puisse être complété ou répliqué par d'autres acteurs, sur d'autres types de cancers ou dans d'autres localités. Car si les pays à revenus élevés ont vu les cancers augmenter progressivement depuis de nombreuses années, les experts en santé mondiale prévoient dorénavant une explosion de ces maladies dans les pays à ressources limitées de l'ordre de +150% d'ici 2050.

C'est une véritable vague de cancers qui viendra s'ajouter aux maladies infectieuses déjà très présentes dans ces pays telles que le paludisme, le VIH/SIDA ou la tuberculose. Nous devons anticiper cette vague plutôt que de la subir : en soignant aujourd'hui MSF apprend, avec le ministère de la santé, à soigner cette maladie dans des contextes de moindres ressources et nous participons ensemble à bâtir la réponse de demain.

L'action de MSF au Malawi

Au Malawi, MSF intervient dans la prévention et la prise en charge du cancer du col de l'utérus : vaccination, dépistage, traitement et soins palliatifs. MSF accompagne également les personnes vivant avec le VIH à travers le dépistage, l'accès aux traitements antirétroviraux et le suivi médical.

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