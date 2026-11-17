Extraction intensive de sable aux abords des fondations, vol des grillages des gabions et dégradation des équipements de sécurité : des pratiques préoccupantes qui se poursuivent au vu et au su de tous, malgré les risques que court cet ouvrage stratégique.

Situé à environ 6 km de Toliara, le pont de Belalanda, qui enjambe la rivière Fiherenana, constitue un axe stratégique de la RN9. Il assure quotidiennement la liaison entre la capitale régionale et les localités situées au nord de la région Atsimo-Andrefana. Pourtant, cet ouvrage essentiel fait aujourd'hui face à plusieurs pratiques inquiétantes : extraction intensive de sable de rivière, vol des grillages des gabions et dégradation de certains équipements de sécurité.

Une extraction de sable aux portes du pont

Le lit de la Fiherenana constitue depuis longtemps une source d'approvisionnement en sable pour les constructions à Toliara et dans ses environs. Mais les zones d'extraction se sont progressivement rapprochées du pont, jusqu'à atteindre ses abords immédiats, voire les espaces situés directement sous l'ouvrage. Selon les observations effectuées sur place, une dizaine à une vingtaine de camions-bennes viendraient quotidiennement s'approvisionner dans ce secteur.

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Albert, chauffeur d'un camion-benne rencontré sur les lieux, explique ce choix par des raisons pratiques : « Le choix de cet endroit, tout près du pont, s'explique par le fait que l'extraction du sable à cet emplacement nous permet de réduire le risque de voir nos pneus s'enfoncer dans le sable. »

Marc Fitariha, un autre chauffeur, rappelle que cette pratique s'est développée après les travaux de réhabilitation partielle du pont, il y a cinq ans. À l'époque, la circulation sur le pont avait été interrompue pendant plusieurs mois et le lit de la rivière servait de passage provisoire aux véhicules.

« Même après la réouverture du pont, les camions d'extraction du sable ont continué à fréquenter cet endroit. Pour nous, c'était devenu une véritable opportunité », explique-t-il.

L'affouillement, une menace pour les fondations

Au-delà de son caractère préoccupant, cette exploitation présente des risques techniques importants. Le creusement du lit de la rivière à proximité des piles d'un pont peut provoquer un phénomène d'affouillement, c'est-à-dire une érosion du fond de la rivière autour des fondations.

Un ingénieur à la retraite explique que ce phénomène peut, à terme, réduire le soutien des fondations et compromettre la stabilité de l'ouvrage.

Certaines parties des fondations semblent d'ailleurs apparentes, selon les observations effectuées sur le terrain. Une situation qui mérite une expertise technique approfondie, particulièrement à l'approche de la saison des pluies, lorsque la montée des eaux et la puissance du courant peuvent accentuer l'érosion.

Les gabions de protection également victimes de vols

À cette menace s'ajoute le démantèlement des dispositifs de protection des berges. Des individus arracheraient les grillages métalliques des gabions pour les récupérer et les utiliser notamment comme lits, tandis que les pierres seraient réutilisées dans la construction de maisons. Ces actes compromettent la fonction protectrice des gabions, dont le rôle est de maintenir les blocs de pierre et de stabiliser les berges contre l'érosion.

Des pratiques visibles, mais une réaction qui se fait attendre

Le plus préoccupant dans cette situation est le caractère apparent et récurrent de ces pratiques. L'extraction du sable, le passage quotidien des camions et le démantèlement des gabions se déroulent au vu et au su de tous : autorités, riverains, usagers de la RN9 et touristes de passage.

Joint au téléphone par notre rédaction, le directeur régional des Travaux publics de l'Atsimo-Andrefana a confirmé l'existence de dangers liés notamment à l'affouillement et aux actes de banditisme visant les gabions. Il a indiqué envisager une rencontre avec les maires des communes avoisinantes afin de rechercher une solution à cette situation.

Responsabilité des autorités engagée

Que les exploitants disposent ou non d'autorisations, la responsabilité des autorités reste entière lorsqu'il s'agit de préserver la sécurité d'un ouvrage public. Une éventuelle autorisation d'exploitation, s'il y en a, ne saurait justifier des prélèvements susceptibles de fragiliser les fondations d'un pont. À l'approche de la saison des pluies et des risques cycloniques, une inspection technique urgente, un contrôle rigoureux des extractions et la protection effective des berges s'imposent.

Le pont de Belalanda n'est pas un simple ouvrage de franchissement de la Fiherenana. Il constitue un maillon vital de la circulation et des échanges économiques entre Toliara et les localités du nord de la région. Face à ces pratiques qui perdurent sous les yeux de tous, jusqu'à quand les autorités laisseront-elles cette situation se poursuivre ? Faudra-t-il attendre qu'un drame survienne pour que des mesures concrètes soient enfin prises ?

La sécurité du pont de Belalanda et de ses milliers d'usagers ne peut être reléguée au second plan.