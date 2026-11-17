Le développement des contenus destinés au jeune public figure parmi les priorités de Canal+ Madagascar. Le groupe audiovisuel entend notamment renforcer son offre avec le lancement, prévu en 2027, d'une nouvelle chaîne dédiée aux enfants de 3 à 12 ans, faisant la part belle à la langue malgache.

Du nouveau dans le paysage audiovisuel malgache. Canal+ Madagascar prévoit d'élargir son bouquet avec de nouvelles chaînes et des contenus davantage adaptés aux attentes du public local, notamment des plus jeunes.

L'un des projets les plus prometteurs est sans conteste le lancement, en 2027, d'une chaîne spécialement conçue pour les enfants de 3 à 12 ans.

Nouvelles perspectives

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Cette nouvelle chaîne proposera des programmes mêlant éducation et divertissement, avec une place importante accordée à la langue malgache. Il s'agit d'une nouvelle occasion pour le groupe Canal+ de renforcer la présence des contenus locaux dans son offre audiovisuelle. Déjà lancée en mars 2020, Novegasy constitue l'une des illustrations de cette orientation, à travers la promotion de la création audiovisuelle et de la culture malgaches. Ces nouvelles perspectives interviennent dans un contexte de consolidation des activités de Canal+ dans la Grande Île.

Présent à Madagascar depuis la fin des années 1990, le groupe accompagne actuellement plus de 700 000 foyers, soit environ 3,2 millions de personnes. Il s'appuie sur un réseau de plus de 1 500 points de vente répartis à travers le pays. Son activité génère également plus de 150 emplois directs et près de 2 500 emplois en incluant les partenaires et distributeurs.

Nouveau siège

Pour offrir les meilleurs services à ses clients, Canal+ Madagascar a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration de son nouveau siège situé à Morarano, Alarobia. Cette nouvelle infrastructure vient accompagner la croissance des activités du groupe et ses ambitions sur le marché malgache de l'audiovisuel. « Notre ambition à court terme est de permettre à un foyer électrifié sur deux à Madagascar d'accéder aux services de Canal+ », a indiqué Christophe Dessaints, directeur général de Canal+ Madagascar, lors de cette inauguration. De son côté, Aziz Diallo, directeur général Pay TV Afrique francophone, a salué le travail de l'équipe locale et l'a encouragée à poursuivre son ambition de faire de Madagascar un pôle majeur du divertissement audiovisuel en Afrique.