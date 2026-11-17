Les artisans, agriculteurs et éleveurs, ainsi que d'autres travailleurs indépendants jusqu'ici exclus du système de protection sociale, pourront bientôt bénéficier d'une couverture sociale par le biais de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Il s'agit d'une grande avancée en matière de protection sociale à Madagascar : depuis la création de la CNaPS, il y a 70 ans, seuls les travailleurs salariés du secteur privé formel ont pu bénéficier d'une couverture sociale. Avec l'adoption, le 13 novembre 2026, à l'Assemblée nationale, du projet de loi n°016/2025 du 19 novembre 2025 relatif à la prévoyance sociale, cette couverture s'étend au secteur des travailleurs indépendants.

Actuellement, la CNaPS compte environ 700 000 travailleurs affiliés, qui bénéficient de services de protection sociale tels que les allocations familiales, les pensions de retraite ou encore les rentes versées aux victimes d'accidents du travail. L'adhésion future des travailleurs indépendants pourrait porter ce nombre au double, voire davantage.

Le projet de loi qui vient d'être adopté par la Chambre basse prévoit par ailleurs l'amélioration des pensions de retraite et l'alignement des dispositions relatives à la protection sociale sur la loi n°2024-014 portant nouveau Code du travail.