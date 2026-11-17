L'Association des taxis d'Antananarivo (FTAR) interpelle le ministère des Transports et les autorités compétentes face à la multiplication des véhicules particuliers opérant illégalement comme taxis dans la capitale.

Dans une correspondance adressée au département ministériel, l'association dénonce une concurrence déloyale qui pénalise les professionnels du secteur, déjà confrontés à la hausse de leurs charges d'exploitation. Elle estime que ces véhicules exercent en dehors du cadre réglementaire et échappent aux obligations imposées aux taxis-ville.

Contrôles réclamés

La FTAR pointe notamment l'absence de patente professionnelle et le défaut de visite technique annuelle de ces véhicules. Elle déplore également le manque de mesures concrètes pour mettre fin à ces pratiques, qu'elle considère comme une menace pour la sécurité des usagers. L'association demande ainsi aux autorités compétentes de renforcer les contrôles et d'appliquer des sanctions aux contrevenants. Elle souhaite que ces mesures permettent de rétablir des conditions de concurrence équitables et de mieux encadrer le transport individuel de voyageurs dans la capitale.