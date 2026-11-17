Le football malgache vivra une journée particulièrement importante ce mardi, avec deux sélections nationales engagées sur le front continental. Tandis que les Barea A joueront leur avenir dans les éliminatoires de la CAN 2027 à Bissau, face au leader du groupe L, les Barea U23 seront appelés à renverser l'Afrique du Sud lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la CAN U23 2027.

Les Barea A jouent leur avenir

Après le partage des points (1-1) enregistré jeudi dernier à Meknès, Madagascar retrouve la Guinée-Bissau ce mardi à partir de 16h00 GMT, au stade du 24-Septembre de Bissau. Ce quatrième rendez-vous des éliminatoires de la CAN 2027 pourrait s'avérer déterminant pour la suite de la campagne des hommes de Corentin Martins. Le match aller a laissé quelques regrets aux Malgaches, qui ont tenu tête aux leaders du groupe sans parvenir à faire la différence. Avec seulement deux points au compteur après trois journées, les Barea savent qu'un nouveau faux pas compliquerait sérieusement leurs ambitions dans une poule où une seule place qualificative reste à attribuer, la Tanzanie étant déjà qualifiée d'office en tant que coorganisatrice du tournoi. Face à une formation bissau-guinéenne invaincue et auteure d'un début de parcours impressionnant, les Barea devront faire preuve d'efficacité et de solidité pour espérer revenir de Bissau avec un résultat favorable.

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Les Barea U23 à l'assaut des Bafana Bafana

Quelques heures après cette rencontre, les regards se tourneront vers le Tshwane-Lucas Moripe Stadium, où les Barea U23 affronteront les Bafana Bafana à partir de 20h00 GMT, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN U23 2027. Battus sur la plus petite des marges (1-0) lors de la manche aller disputée samedi dernier, les protégés de Boualem Mankour restent néanmoins en position de renverser la situation. Malgré la défaite, les jeunes Malgaches avaient livré une prestation courageuse, notamment sur le plan défensif, avec un Christopher Cladec-Laguesse particulièrement inspiré dans les buts.

L'unique réalisation, signée Quwan Plaatjies, avait finalement permis aux Sud-Africains de prendre une courte option sur la qualification. Rien n'est toutefois joué pour Madagascar, qui n'a qu'un but de retard à combler. Entre les Barea A et les Barea U23, c'est donc une journée de vérité qui attend le football malgache. Deux rendez-vous différents, mais un même objectif : continuer à croire au rêve continental.