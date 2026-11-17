Le terrain d'Imamba a vibré au rythme de la solidarité et du rugby samedi, lors de la 14e Journée des partenaires du Rugby Club Tanora Soavimasoandro (RCTS).

Membres du club, éducateurs, partenaires, associations et invités se sont réunis pour célébrer une aventure humaine qui dure depuis vingt-six ans. Le RCTS ne se limite pas à la compétition. Véritable école de rugby, il accueille près de 400 enfants et adolescents issus, pour beaucoup, de milieux défavorisés. Encadrés par des éducateurs bénévoles, souvent formés au sein même du club, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement qui dépasse largement le cadre sportif.

Le site dispose également d'un terrain de basket où d'autres jeunes peuvent pratiquer une activité sportive. Parmi les invités figuraient l'ambassadeur de France à Madagascar, Jean-Marc Grosgurin, ainsi que les associations françaises Pachamama et Rugby French Flair, partenaires fidèles de longue date. Une vingtaine d'entreprises locales, dont Sodiama, Carrefour et Orange Madagascar, étaient également représentées.

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Pour la présidente du club, Razafimbololona Rojo Hasimamy, cette journée est avant tout un moment de reconnaissance envers ceux qui permettent au projet de perdurer. Elle a rappelé avec fierté les résultats sportifs obtenus cette saison : une montée en Top 20 pour l'équipe masculine après une finale disputée, une place parmi les meilleures équipes nationales pour les filles, ainsi que la contribution de plusieurs joueuses du club aux récents succès des Makis féminines. Le RCTS nourrit également de nouvelles ambitions.

Parmi les projets figurent la construction d'un dortoir destiné aux sportifs venant des régions ainsi qu'un centre de formation professionnelle pour les jeunes du club. « Notre priorité reste l'éducation et la formation des enfants dès le plus jeune âge. À travers le sport, nous voulons leur transmettre des valeurs et les préparer à devenir des citoyens responsables », a-t-elle souligné.

Le manager général, Daniel Bessaguet, a rappelé que derrière les infrastructures actuelles se cachent vingt-six années de travail, d'engagement et de persévérance. Outre les entraînements hebdomadaires, le club assure un suivi scolaire, organise des cours de soutien et veille à l'alimentation, à l'hygiène et à la santé des jeunes. « Beaucoup de ces enfants n'ont pas choisi leur condition sociale. Nous avons simplement décidé de partager avec eux les chances que nous avons eues et de les accompagner vers un futur meilleur », a-t-il déclaré. Ponctuée par des démonstrations sportives, la journée s'est achevée dans un esprit de convivialité autour d'un repas partagé, fidèle aux valeurs de solidarité qui font l'identité du RCTS.