Le dojo ASCA de 67Ha a accueilli, dimanche dernier, un regroupement technique organisé par le Taekwondo ITF Union.

Près de 120 pratiquants issus de plusieurs clubs d'Antananarivo, de Vontovorona et de différentes régions ont répondu présents à cette séance de perfectionnement. Selon SabumNim Manankasina Ratahirintsoa, 5e dan, juge et arbitre international de catégorie A et instructeur international ITF Union, cette initiative vise avant tout à maintenir le niveau technique des athlètes et des encadreurs. « Sans ces regroupements réguliers, les pratiquants risquent de perdre leurs automatismes. L'objectif est de les remettre aux normes techniques du taekwondo ITF. C

ette rencontre, organisée chaque deuxième dimanche du mois, permet également aux ceintures rouges et noires de travailler des aspects spécifiques de la discipline », a-t-il expliqué. La journée a également été marquée par un stage d'arbitrage en prélude à la compétition prévue le 22 novembre prochain au dojo Ichiban, sous l'organisation du club ACTV Vontovorona. Une séance de mise à jour des connaissances des juges et arbitres a ainsi été menée afin d'assurer une application uniforme du règlement. Des passages de grades nationaux ont aussi été organisés pour les ceintures rouges aspirant au premier dan ainsi que pour plusieurs ceintures noires candidates à un grade supérieur.

De son côté, SabumNim Lucien, 4e dan, a annoncé que le tournoi de l'ACTV Vontovorona en sera à sa troisième édition. « Après deux éditions réservées aux membres du club, nous avons décidé d'ouvrir davantage la compétition afin d'offrir une expérience supplémentaire aux combattants d'autres structures. Le recyclage des juges et arbitres participe également à garantir l'équité et l'harmonisation du niveau d'arbitrage », a-t-il souligné. Malgré l'absence d'une fédération reconnue, le niveau des combattants malgaches continue de progresser.

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Certains athlètes sont aujourd'hui capables de tenir leur rang dans des compétitions internationales, à l'image du championnat du monde ITF Union prévu cette année en Argentine. Cependant, le principal obstacle reste d'ordre financier. Faute de moyens suffisants pour assurer le déplacement de la délégation, la participation malgache à ce rendez-vous mondial paraît pour l'heure difficilement envisageable, malgré la motivation et le potentiel des combattants concernés.