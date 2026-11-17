Lancé officiellement le samedi 14 novembre à l'Institut Français de Madagascar (IFM), l'IFM Bus entame une tournée culturelle inédite à travers plusieurs villes du pays. Inspiré du mythique Ciné-Bus Albert Camus, qui parcourait Madagascar dans les années 1960, ce projet itinérant entend rapprocher le cinéma et les cultures numériques des publics éloignés des grands centres de diffusion.

Portée par l'IFM, avec le soutien de l'Institut du Cinéma et de l'Animation de Madagascar (ISSM) et de nombreux partenaires des secteurs culturel et numérique, l'initiative mise sur la mobilité pour élargir l'accès à la création contemporaine malgache.

La programmation associe projection cinématographique, animation, jeu vidéo et réalité virtuelle. Le public pourra notamment découvrir Mandrakizay Doria de Franco Clerc, lauréat du Madagascar Film Festival 2026, ainsi que Kalanoro, un jeu vidéo inspiré de l'imaginaire malgache et développé par Red Raketa Studio. Plusieurs courts-métrages d'animation issus du catalogue IF Ciné complètent l'affiche.

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Pour commencer, l'IFM Bus fera étape dans plusieurs localités de la RN7. Chaque escale se transformera en un espace de rencontre, de découverte et de partage autour de la création audiovisuelle et numérique. La tournée se poursuivra jusqu'au 4 décembre.