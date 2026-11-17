Trente-six années de scène ne se résument pas à un décompte.Elles racontent un parcours, des prestations et une fidélité au monde artistique. Pour marquer cette étape, Francis Turbo donne rendez-vous à ses admirateurs le vendredi 11 décembre prochain, à l'Hôtel de la Poste, à Antsiranana, pour un cabaret dansant placé sous le signe de la célébration.

Baptisée « 36 Turbo », cette soirée anniversaire entend mettre à l'honneur les 36 ans de carrière de l'artiste. Une longévité qui mérite bien une parenthèse festive dans la cité du Pain de Sucre. L'occasion pour Francis Turbo de retrouver son public et de partager un moment de convivialité avec ceux qui ont accompagné son parcours au fil des années. Pour donner du rythme à cette célébration, The Best Group Diego assurera l'animation musicale.

Le programme promet une ambiance dansante à partir de 21 heures. La formule choisie, celle du cabaret, devrait favoriser la proximité entre l'artiste, les musiciens et les spectateurs. L'affiche annonce d'ailleurs la couleur avec une invitation à venir nombreux, dans un esprit festif et chaleureux. Deux formules d'accueil sont prévues, avec une invitation VIP et une invitation simple. La soirée bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, notamment Renaud Eau, MBS Antsiranana et Mitia Shop.

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Hormis son caractère festif, ce rendez-vous constitue une occasion de saluer la persévérance d'un artiste qui célèbre plus de trois décennies dans l'univers musical. À Diego, le 11 décembre, Francis Turbo entend faire de ses 36 ans une fête de partage, avec la musique comme langage commun et la danse comme meilleure façon de célébrer le chemin parcouru.