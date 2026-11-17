En déplacement politique à Avaradrano, le parti Tiako i Madagasikara (TIM), dirigé par l'ancien président Marc Ravalomanana, a marqué un tournant dans sa stratégie de terrain en consolidant le « FOKOTIM ».

Qualifiés de véritables « yeux et oreilles du peuple », les membres de cette structure de proximité sont appelés à jouer un rôle central dans l'écoute des doléances face aux difficultés du quotidien : l'inflation, l'insécurité, la précarité et les goulets d'étranglement économiques. Au-delà de la simple présence militante, le parti exige une organisation vivante et disciplinée. Les branches du « Jeune TIM » et du « Femme TIM » devront ainsi s'investir pleinement dans les responsabilités politiques et la préparation active des prochaines échéances électorales, notamment à travers l'éducation civique et l'inscription sur les listes électorales.

Sur le plan national, le TIM a réitéré sa position concernant le calendrier électoral. Tout en se montrant ouvert à la concertation sur l'organisation d'un référendum constitutionnel, le parti insiste pour que le processus de transition s'achève au plus tard en 2027 avec la présidentielle, marquant le « retour à l'ordre constitutionnel » indispensable pour lever les sanctions internationales. Enfin, face aux défis de l'unité nationale, le parti réaffirme son attachement à un État unitaire doté d'une véritable décentralisation, redonnant aux régions et aux communes les leviers de leur propre développement, car le peuple demeure l'unique souverain.