L'examen du projet de budget 2027 s'est poursuivi ce lundi à l'Assemblée nationale. Évalué à plus de 24 milliards de dollars, ce texte fait l'objet d'une analyse approfondie par la commission économique, financière et de contrôle budgétaire (Écofin), qui passe notamment au crible les prévisions de recettes et de dépenses du gouvernement.

Les députés s'intéressent particulièrement à la crédibilité des prévisions budgétaires, à la maîtrise des dépenses et aux allocations destinées aux principales priorités nationales.

Ces travaux se poursuivent après l'audition, jeudi dernier, du Vice-Premier ministre chargé du Budget, Adolphe Muzito, venu présenter les grandes orientations du projet de budget aux membres de la commission. Les échanges ont notamment porté sur les équilibres budgétaires, la masse salariale, les dépenses de fonctionnement, les procédures d'urgence et les investissements publics.

Les députés ont également interrogé le gouvernement sur ses choix budgétaires et les mécanismes prévus pour garantir leur mise en oeuvre.

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Les secteurs prioritaires passés en revue

La commission s'intéresse particulièrement aux allocations destinées aux secteurs jugés prioritaires pour le développement du pays.

Parmi les domaines examinés figurent :

La défense et la sécurité ;

Les secteurs sociaux ;

L'énergie ;

L'industrie ;

L'entrepreneuriat ;

Les opérations électorales ;

Le recensement général de la population ;

L'organisation du dialogue national.

Au-delà de la répartition des ressources, les députés accordent une attention particulière à la maîtrise des dépenses publiques, au respect des procédures de la dépense publique et à la performance des crédits alloués.

Pour le président de la commission Écofin, Guy Mafuta Kabongo, l'objectif est de parvenir à un budget « crédible, sincère et axé sur les résultats ».

L'examen du projet de budget 2027 tient également compte des enseignements tirés de l'exécution du budget 2025 et du premier trimestre 2026. Cette évaluation doit notamment permettre d'apprécier la réalisation des prévisions antérieures et d'orienter les choix budgétaires à venir.

À l'issue de leurs travaux, les députés devront formuler des observations et des recommandations avant la poursuite de la procédure parlementaire.