La circulation est interrompue depuis dimanche 15 novembre entre les territoires de Lodja, Lomela et Kole, dans la province du Sankuru, à la suite de l'effondrement du pont sur la rivière Lowale. Privés de cet ouvrage construit en 2019, les usagers doivent désormais traverser la rivière en pirogue, une solution qui inquiète les habitants en raison des risques d'accidents et des difficultés d'approvisionnement.

Depuis l'effondrement du pont, situé dans le secteur de Lotshimba Eduwo, les voyageurs n'ont plus d'autre moyen de rejoindre l'autre rive que d'emprunter des pirogues. Cette situation complique considérablement les déplacements sur cet axe qui constitue un passage important pour les personnes et les marchandises.

Selon plusieurs habitants, le recours aux pirogues rend les déplacements plus difficiles et augmente les frais de transport. Les usagers doivent payer leur propre traversée, mais également celle de leurs bagages et de leurs marchandises.

Cette situation pénalise particulièrement les commerçants et les transporteurs qui empruntent régulièrement cet axe pour acheminer leurs produits vers les marchés locaux.

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Des risques pour la sécurité des voyageurs

Les populations redoutent également les dangers liés à l'utilisation des embarcations de fortune. Selon les habitants, un renversement de pirogue pourrait entraîner des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. L'absence d'une infrastructure fiable de substitution accroît les préoccupations des riverains. Au-delà des difficultés de mobilité, l'effondrement du pont perturbe les échanges commerciaux entre les territoires de Lodja, Lomela et Kole.

Les opérateurs économiques affirment éprouver des difficultés à acheminer les produits agricoles et les marchandises, ce qui pourrait affecter l'approvisionnement de plusieurs localités de la province. Face à cette situation, les habitants demandent aux autorités provinciales et nationales de prendre des mesures rapides pour rétablir la circulation sur cet axe stratégique.

Ils estiment que la reconstruction ou la réhabilitation du pont est indispensable pour désenclaver les localités concernées et garantir la sécurité des personnes et des biens.