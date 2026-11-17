Le ministre des Sport, de la Jeunesse et de l'Education civique, Hugues Ngouélondélé, a reçu le 10 novembre à Brazzaville une médaille commémorative et une lettre de remerciement de la part du président russe, Vladimir Poutine, pour sa contribution personnelle à l'organisation du Festival mondial de la jeunesse, tenu en 2024, à Sotchi, en Russie.

La distinction a été remise par l'ambassadeur de Russie au Congo, Dmitriy Korepanov. Prenant la parole à cette occasion, le ministre Hugues Ngouélondélé a exprimé sa gratitude au chef de l'État russe pour cette reconnaissance à son égard. Il s'est réjoui de l'appréciation portée par « les amis et frères de Russie » sur le travail mené auprès de la jeunesse congolaise.

« Peut-être que nous aurons un jour la possibilité de remercier personnellement le président lors d'une visite à Moscou », a souligné le ministre des Sports, de la Jeunesse et l'Éducation civique.

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D'autres personnalités congolaises ont également été décorées pour leur participation à cette messe mondiale de la jeunesse, parmi lesquelles le ministre délégué à la Jeunesse et à l'Éducation civique, Michrist Kaba Mboko.Il a rappelé, pour sa part, les bonnes relations qui unissent les deux pays à travers les formations et le partage des compétences dans des domaines clés de développement tels que la défense, la sécurité, l'éducation, la culture, le sport, tout en espérant que d'autres partenariats s'ensuivront.

« Vous pouvez compter sur nous, sur ceux qui jouent, en quelque sorte, le rôle d'ambassadeurs de nos relations et qui ont aujourd'hui l'honneur de recevoir cette belle distinction, laquelle nous crée certaines obligations », a-t-il indiqué.

L'occasion a aussi permis au diplomate russe d'échanger avec les jeunes congolais qui ont récemment représenté le pays au Festival international de la jeunesse, organisé en septembre, à Ekaterinbourg. Pour la petite histoire, l'ambassadeur Dmitriy Korepanov, qui a officiellement pris ses fonctions le 15 octobre à Brazzaville, en tant que représentant de la fédération de Russie, a commencé sa carrière diplomatique au Congo lors d'un stage en 1981.